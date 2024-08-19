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صحة
عليك اعتمادها... 5 أسرار صحية مستوحاة من اليابان
Lebanon 24
19-08-2024
|
10:12
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يعتبر أسلوب حياة اليابانيين نموذجًا يحتذى به في مجال الصحة وطول العمر، حيث يمكن للجميع الاستفادة من بعض ممارساتهم وعاداتهم الصحية.
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فيما يلي 5 أسرار صحية مستوحاة من اليابان:
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النظام الغذائي المتوازن والتحكم في الحصص: لدى اليابانيين نظام غذائي غني بالخضراوات، والأسماك، والأطعمة المخللة، مع الالتزام بمبدأ "هارا هاتشي بو" الذي يدعو لتناول الطعام حتى الشبع بنسبة 80% فقط، مما يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي.
تناول الأطعمة الطبيعية: يعتمد المطبخ الياباني على الأسماك والأعشاب البحرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل أحماض أوميجا 3 واليود، مما يدعم صحة ووظائف الغدة الدرقية.
النشاط البدني اليومي: يعتبر النشاط البدني جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في ، حيث يمارسون المشي، وركوب الدراجات، ورياضة "راديو تايسو" الصباحية التي تعزز اللياقة البدنية والمرونة.
إدارة الإجهاد: يمارس اليابانيون التأمل واليقظة الذهنية، ويبتعدون عن الإجهاد والتوتر، فهذا جزء من ثقافتهم المحلية؛ ما تساعدهم في تقليل القلق وتعزيز الصحة العقلية والعاطفية.
التعامل مع كبار السن بإيجابية: يولي اليابانيون احترامًا كبيرًا لكبار السن، ويشجعون على حياة نشطة ومُرضية حتى في مراحل متقدمة من العمر، مما يعزز الشعور بالهدف، ويحسن جودة الحياة.
المصدر: ارم نيوز
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