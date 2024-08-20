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صحة

ثلاثة أمراض غير متوقعة تسببها مكيفات الهواء.. ما هي؟

Lebanon 24
20-08-2024 | 03:51
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يشكل استخدام مكيف الهواء بصورة غير صحيحة خطورة على الصحة. 
 
وأشارت الدكتورة لودميلا كاتاناخوفا أخصائية الأمراض المعدية، إلى أن السبب هو تغير نوعية الهواء في الغرفة المكيفة والكائنات الحية الدقيقة والفيروسات التي يمكن أن تعيش داخل المكيف.
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وقالت: "يمكن أن يصاب الإنسان عند استخدام مكيف الهواء بعدوى مرضية مختلفة: بكتيرية، فطرية، فيروسية. وتزداد هذه المخاطر عند إهمال تنظيفه وتغيير الفلاتر وبالطبع عند استخدامه دون انقطاع. لذلك من الأفضل استخدام المكيفات التي تحسن رطوبة الهواء".
 
ووفقا لها، بالإضافة إلى نزلات البرد يمكن أن يصاب الإنسان بالتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الغشاء المخاطي للأنف الذي تسببه الفيروسات (90-98 بالمئة من الحالات) والبكتيريا (2-10 بالمئة من الحالات). وحالات الإصابة بالمرض ثلاثة أنواع- حادة تستمر 2-4 أسابيع، شبه حادة 4-12 أسبوعا، ومزمنة تستمر أكثر من 12 أسبوعا.

وقالت: "يتطور التهاب الجيوب الأنفية عادة على خلفية نزلات البرد وأمراض أخرى فيروسية وبكتيرية وفطرية. وتشير الإحصائيات إلى أن 15 بالمئة من البالغين في العالم يعانون من هذه الأمراض والأطفال أكثر من ذلك. وعند غياب العلاج يمكن أن تنتقل الالتهابات إلى أعضاء الجسم الأخرى بما فيها محجر العينين والأذنين وحتى الدماغ، ما تصبح خطرا على الحياة".

والمرض الآخر الذي يمكن أن يسببه مكيف الهواء هو التهاب السحايا- التهاب حاد للأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، الذي إذا لم يعالج فورا يؤدي إلى الوفاة.

وأضافت: "أخطر أنواع التهاب السحايا هو التهاب السحايا البكتيري، الذي تسببه البكتيريا النيسيرية السحائية Neisseria meningitidis، التي تسبب عدوى المكورات السحائية، لأن أكثر من نصف المصابين به يموتون خلال 24 ساعة، والذي يبقون على قيد الحياة يعانون من الصم وفقدان البصر وضعف الإدراك ونخر الأنسجة ما قد يتطلب بترها".

وبالإضافة إلى ذلك يمكن الإصابة بداء الفيالقة (Legionnaires Disease)‏ ، الذي هو مرض معدي خطير تسببه بكتيريا Legionella pneumophila التي تعيش في المياه العذبة وتكتشف عادة في أحواض المياه المغلقة ومنظومات تكييف الهواء، حيث تتكاثر بسرعة وتنتشر مع تيار الهواء في المكان. وهناك شكلان رئيسيان لداء الفيالقة - حمى بونتياك التي أعراضها تشبه أعراض الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

ووفقا لها، تقلل مكيفات الهواء أولا، رطوبة الهواء، ما يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية للأنف والجهاز التنفسي، وهذا يؤدي إلى إضعاف مقاومة الجسم للفيروسات والبكتيريا. وثانيا، تعمل مكيفات الهواء في دورة مغلقة، تمنع الحصول على هواء نقي، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين وضعف المناعة. وثالثا، عند عدم تنظيف المكيف بصورة دورية يتراكم فيه الغبار والفيروسات والبكتيريا ومسببات الحساسية والفطريات. (روسيا اليوم) 

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