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صحة

فحوصات طبية يُنصح بها قبل عودة أطفالكم إلى المدرسة

Lebanon 24
20-08-2024 | 23:00
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يصعب رصد الكثير من حالات مشاكل البصر لدى الطفل من دون فحص، لأن الطفل ببساطة يعتقد أن غيره من الأطفال يرون الأشياء بنفس الطريقة.



ووفق "مديكال إكسبريس"، ترجع أهمية فحص العيون إلى أن "العديد من الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الرؤية غير مشخصة قد يصابون بمشاكل سلوكية لأنهم ميالون إلى الانفصال".
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وما يحدث هو أنهم قد يسعون إلى تسلية أنفسهم، وبالتالي تعطيل الفصل. أو قد يُنظر إليهم على أنهم يقلدون عمل الطالب المجاور، لكنهم في الحقيقة لا يستطيعون رؤية مسألة رياضية على السبورة.


وبحسب "هيلث داي"، فإن المفتاح تصحيح مشاكل النظر هو أن يتواصل الآباء والمعلمون للتأكد من أن الأطفال يرتدون نظاراتهم بعد التصحيح.
 
 
وبحسب التقارير الطبية، الأمر لا يتعلق فقط بالعيون، فبحسب الدكتورة ناتاشا فليك، رئيسة الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان "على الآباء أن تذكر أن الأطفال ينمون، وكذلك أسنانهم".

وتقول فليك: "هذا مهم بشكل خاص للأطفال الذين يرتدون واقيات الفم أثناء ممارسة الرياضة. يمكن أن تؤدي طفرات النمو وفقدان الأسنان وظهور أسنان جديدة إلى تغيير في مدى ملاءمة واقي الفم، لذا فقد حان الوقت لفحصه".


ووفقاً لـ"هيلث داي" تقول فليك: "بعد صيف طويل من نظافة الأسنان السيئة المحتملة، يمكن أن يتشكل التسوس. لذا، فهذا هو الوقت المناسب لتنظيف أسنان الطفل، وتذكيره بأهمية عادات الأسنان الجيدة.
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