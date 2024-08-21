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صحة

مخاطر تناول الخيار بقشره

Lebanon 24
21-08-2024 | 09:43
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يجب غسل الخيار كبقية الخضروات والفواكه جيدا أو تقشيره قبل تناوله، لأنه يزرع باستخدام المبيدات الحشرية والأسمدة من أجل زيادة الإنتاج.


وتشير الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن دراسة علمية أجراها علماء صينيون نشرت في مجلة Nano Letters أظهرت نتائجها أن غسل الخضروات والفواكه لا يزيل بقايا المبيدات الحشرية منها بصورة تامة. وأن المبيدات يمكن أن تخترق قشرة التفاح والخيار إلى اللب. لذلك من الأفضل غسلها جيدا ومن ثم تقشيرها.
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وتقول استنادا إلى ذلك: "يجب شراء الخيار من أماكن موثوقة، ولكن حتى هذا الخيار تكون على قشرته بقايا المبيدات الحشرية. لذلك يجب غسله جيدا أو نقعه مع الصودا فترة قصيرة، ولكن من الأفضل تقشيره عند إعطائه للأطفال أو لأشخاص حالتهم الصحية سيئة".

وتضيف موضحة، يمكن أن تعوض فوائد الخيار الضرر المحتمل من المبيدات الحشرية لأن الخيار يساعد على إزالة الدهون والسكر الزائد من الجسم ويخفض خطر تطور السرطان والكسور، كما يحسن عملية تخثر الدم عند النزف في حالة الإصابة. (روسيا اليوم)
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