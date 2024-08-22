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صحة

طريقة فورية للتخفيف من الصداع النصفي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-08-2024 | 03:00
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زعم أخصائي الوخز بالإبر، أنيس خلف، والذي يشارك معرفته في تخفيف مجموعة متنوعة من الأمراض بنهج شامل عبر حسابه على "تيك توك" (@acupuncturefit)، أنه يمكن للناس الحصول على راحة فورية من الصداع النصفي بقوة اللمس.
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وفي فيديو توضيحي، قال: "ابحث عن نقطة اتصال شحمة الأذن بالوجه واضغط عليها لفترة وجيزة".
 
ولاقت هذه الطريقة استحسانا كبيرا من مجموعة من المتابعين. (روسيا اليوم) 

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