طريقة فورية للتخفيف من الصداع النصفي.. إليكم التفاصيل

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زعم أخصائي الوخز بالإبر، أنيس خلف، والذي يشارك معرفته في تخفيف مجموعة متنوعة من الأمراض بنهج شامل عبر حسابه على "تيك توك" (@acupuncturefit)، أنه يمكن للناس الحصول على راحة فورية من الصداع النصفي بقوة اللمس.وفي فيديو توضيحي، قال: "ابحث عن نقطة اتصال شحمة الأذن بالوجه واضغط عليها لفترة وجيزة".