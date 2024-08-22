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صحة

ما هي أسباب عسر الهضم وكيف يمكن علاجُها؟

Lebanon 24
22-08-2024 | 11:48
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عسر الهضم هو الألم الذي يشعر به الأفراد في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام أو الشراب.

تُعتبر هذه الحالة من المشكلات الشائعة التي تؤثر على ما يصل إلى 30% من الناس.

 فما هي أسباب عسر الهضم؟
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لعسر الهضم عدّة أسباب منها: قرحة المعدة ، ارتجاع المريء، سرطان المعدة، التهابات المعدة، متلازمة القولون العصبي، التهاب البنكرياس المزمن ومرض الغدة الدرقية.


لعلاج عسر الهضم، إليكم أفضل الخلطات الطبيعية:

أولاً النعناع، فهو يتمتع بخصائص مضادة للتشنجات والتقلصات في البطن، مما يجعله مفيداً في تخفيف عسر الهضم والشعور بالانتفاخ. يمكن تحضير شاي النعناع وتناوله كمشروب صحي.

ثانيًا البابونج لأنّه يساعد على تحسين النوم وتخفيف سوء الهضم. يعمل على تقليل الحمض المعدي ويتميز بخصائص مضادة للالتهابات.

ثالثًا القرنفل فهو يحتوي مواد قد تساعد في تقليل الغازات وزيادة إفرازات المعدة، مما يسهم في تسريع عملية الهضم وتخفيف الضغط والتشنج والغثيان. يمكن تحضير شاي القرنفل للاستفادة من فوائده

رابعًا الصبار الذي يساهم في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الإمساك والإسهال، ويقلل من الالتهابات في الجهاز الهضمي ويحد من نمو البكتيريا الضارة.

خامسًأ الكمون الذي يعمل على تعزيزعملية الهضم من خلال تسريع نشاط البروتينات والإنزيمات الهاضمة وإفراز العصارة الصفراء من الكبد. تحتوي بذور الكمون على مكونات فعالة تساعد في تقليل عسر الهضم والغازات والالتهابات المعوية.

وسادسًا الزنجبيل لأنه يُستخدم منذ القدم في علاج مشكلات عسر الهضم بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يساعد على تقليل الانتفاخ والغازات.

باتباع هذه النصائح والخلطات الطبيعية، يمكن إدارة أعراض عسر الهضم بفعالية ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.
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