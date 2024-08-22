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صحة

فوائد "مذهلة" لإبتلاع بذور البطيخ.. إكتشفوها

Lebanon 24
22-08-2024 | 12:17
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نسمع كثيرًا أن ابتلاع بذور البطيخ قد يكون ضاراً، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن هذا الاعتقاد غير مبرر، إذ تُعد بذور البطيخ مصدراً مهماً للعديد من العناصر الغذائية الأساسية.

توضح الأبحاث أن البطيخ، بما في ذلك بذوره، يقدم فوائد صحية متعددة.

فقد أظهرت الدراسات أن تناول بذور البطيخ يمكن أن يخفف من آلام العضلات، يحسن صحة البشرة، ويقلّل من خطر الإصابة بالسرطان.

فيما أفادت اختصاصية التغذية لورين ماناكر، قائلة: "بذور البطيخ تُعد مصدرًا طبيعيًا للمنغنيز، الفوسفور، البوتاسيوم، البروتين، الأحماض الدهنية الأساسية، الحديد، والزنك".

وأضافت: "هذه العناصر الغذائية تدعم وظائف الدماغ والجهاز العصبي بشكل صحيح، بينما يلعب الفوسفور دورًا مهمًا في تكوين العظام بشكل صحي ويُحسن عملية الهضم".

من جانبها، أكدت خبيرة التغذية ماير جاكس أن "البطيخ يحتوي على عناصر غذائية رئيسية مضادة للأكسدة تدعم الوقاية من الأمراض وتعزز الصحة العامة".

وأوضحت أن المغنيسيوم الموجود في بذور البطيخ يلعب دوراً أساسياً في إنتاج الطاقة، تحسين وظيفة الأعصاب، والحفاظ على ضغط الدم في مستوياته الطبيعية. كما توفر بذور البطيخ أحماضاً دهنية تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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