"فوائد صحيّة عديدة".. فاكهة تقي من الموت المفاجئ

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح له أن السفرجل يحمل العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم صحة الكبد والوقاية من تصلب الشرايين، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

وأضاف الدكتور القيعي في تصريحات له أن السفرجل يحتوي على مركبات تساهم في تجديد خلايا الكبد وتحسين وظائفه، مما يساعد في التخلص من السموم وتعزيز صحة الكبد بشكل عام.

فالسفرجل، يتميز بغناه بالألياف ومضادات الأكسدة، التي تعمل على تقليل تراكم الدهون الضارة في الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

هذه الخصائص تقلل من خطر تصلب الشرايين وتعزز صحة القلب، وفقًا للدكتور القيعي.

واعتبر القيعي أن السفرجل يمكن اعتباره إضافة صحية مهمة إلى النظام الغذائي لدعم وظائف الكبد والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

أيضًا، تحتوي فاكهة السفرجل على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف حالات الإمساك والإسهال، فضلاً عن تهدئة التهاب الأمعاء.

وفقًا للدكتور القيعي، فإن السفرجل يوفر مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، منها:

أولاً، تقوية جهاز المناعة: السفرجل غني بفيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم في مقاومة العدوى والأمراض.

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ثانيًا، المساعدة في فقدان الوزن: كونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، فإن السفرجل يمنح شعورًا بالشبع لفترات أطول، ما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن.

ثالثًا، تنظيم مستويات السكر في الدم: الألياف في السفرجل تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

رابعًا،تحسين صحة العيون: السفرجل غني بفيتامين A، الذي يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة العيون والوقاية من مشاكل البصر.

أخيرًا، تُعد فاكهة السفرجل من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة لصحة الجسم بشكل عام، مما يجعلها إضافة قيمة لأي نظام غذائي.