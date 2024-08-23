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صحة

تجنبّها.. 4 مشروبات "تدمر كبدك" وترفع السكر في الجسم

Lebanon 24
23-08-2024 | 16:33
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أفاد موقعي "Medical News Today" و"WebMD" بأن بعض المشروبات قد تضر بصحة الكبد، العضو الحيوي المسؤول عن التخلص من السموم في الجسم.

فالمشروبات السّكرية تحتوي على مستويات عالية من السكر، مما يمكن أن يجهد الكبد ويساهم في مشكلات صحية.

أمّا الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى تلف الكبد مع مرور الوقت.

أيضًا، الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية يزيد من احتمالية الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

بالإضافة إلى أن ّالإفراط في تناول الألبان ذات الدهون العالية، خاصة الدهون المشبعة، قد يساهم في التهاب وتلف الكبد.

توصي المصادر بتقليل تناول هذه المشروبات للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من الأمراض المرتبطة به.

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