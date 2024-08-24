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صحة

من عليه التخلي عن منتجات الألبان؟

Lebanon 24
24-08-2024 | 10:00
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تشير الدكتورة ناتاليا بافليوك خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الكثيرين يتناولون الحليب الخالي من اللاكتوز أو الحليب النباتي. 
 
وتوضح الدكتورة ماهو خطر اللاكتوز ولماذا يتجنب البعض تناوله.

وتقول: "اللاكتوز هو السكر الموجود طبيعيا في الحليب- حليب الثدي وحليب البقر. وعندما ينخفض مستوى إنزيم اللاكتاز الذي يعالج سكر الحليب، عند تقدم بعض الأشخاص بالعمر، أو يعاني بعض الأطفال من مشكلة نقصه منذ الولادة، يسبب الحليب عندهم انتفاخ البطن وإسهال رغوي، لذلك توصف لهم قطرات إنزيمية خاصة لتجاوز هذه المشكلة".

ولكن وفقا لها، لا يعني هذا ضرورة استبعاد منتجات الألبان تماما من النظام الغذائي، خاصة وأنها تعتبر مصدرا مهما للبروتين والكالسيوم.

وتقول:"يمكن إضافة 50-100 ملغم من الحليب في اليوم إلى النظام الغذائي. كما يمكن تناول الحليب ومنتجات الألبان الخالية من اللاكتوز، ولكن من يعاني بعد تناول الحليب من إسهال شديد عليه التخلي عن تناول منتجات الألبان تماما".

ووفقا لها يمكن لأي شخص أن يحدد ما إذا كان يتحمل الحليب ومنتجات الألبان أم لا ببساطة، وذلك من ملاحظة الأعراض التي تظهر لديه بعد تناوله لهذه المنتجات، فمثلا يشير شعوره بالانتفاخ أو الإسهال إلى أنه لا يتحمل اللاكتوز. (روسيا اليوم) 
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