Advertisement

صحة

كيف تساهم المضادات الحيوية في إثارة الحساسية التنفسية؟

Lebanon 24
24-08-2024 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1238477-638601311090571344.png
Doc-P-1238477-638601311090571344.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثبت باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية أن استنفاد الجراثيم في أمعاء حديثي الولادة باستخدام المضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى حساسية تنفسية مدى الحياة.
 
وحدد الفريق سلسلة من الأحداث التي تربط بين استنفاد الجراثيم وتطور الحساسية والربو، مما يفتح آفاقًا جديدة لوسائل الوقاية والعلاج.
Advertisement

الدراسة تشير إلى أن بكتيريا الأمعاء تنتج مركبًا يسمى "بيوتيريت" الذي يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية. انخفاض مستويات هذه البكتيريا، نتيجة استخدام المضادات الحيوية، يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بالحساسية.
 
وقد أظهرت التجارب على الفئران أن تقديم البيوتيريت كمكمل غذائي يمكن أن يقلل من هذه الحساسية أو يعكسها. (الجزيرة)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2024-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:00 | 2024-08-24
16:12 | 2024-08-24
14:50 | 2024-08-24
10:00 | 2024-08-24
07:27 | 2024-08-24
06:01 | 2024-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24