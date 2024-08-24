كيف تساهم المضادات الحيوية في إثارة الحساسية التنفسية؟

أثبت باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية أن استنفاد الجراثيم في أمعاء حديثي الولادة باستخدام المضادات الحيوية يمكن أن يؤدي إلى حساسية تنفسية مدى الحياة.



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الدراسة تشير إلى أن بكتيريا الأمعاء تنتج مركبًا يسمى "بيوتيريت" الذي يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية. انخفاض مستويات هذه البكتيريا، نتيجة استخدام المضادات الحيوية، يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بالحساسية. وحدد الفريق سلسلة من الأحداث التي تربط بين استنفاد الجراثيم وتطور الحساسية والربو، مما يفتح آفاقًا جديدة لوسائل الوقاية والعلاج.الدراسة تشير إلى أن بكتيريا الأمعاء تنتج مركبًا يسمى "بيوتيريت" الذي يساعد في تنظيم الاستجابة المناعية. انخفاض مستويات هذه البكتيريا، نتيجة استخدام المضادات الحيوية، يزيد من احتمالية إصابة الأطفال بالحساسية.

وقد أظهرت التجارب على الفئران أن تقديم البيوتيريت كمكمل غذائي يمكن أن يقلل من هذه الحساسية أو يعكسها. (الجزيرة)









