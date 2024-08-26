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صحة

كيف يساعد الليمون الحامض على خسارة الوزن؟

Lebanon 24
26-08-2024 | 11:54
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تشير الدراسات إلى أن الليمون يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على خسارة الوزن بفضل عدة خصائص غذائية.
إليك أبرز تأثيرات الليمون على عملية خسارة الوزن:

أوّلاً، محتوى الفيتامين C الذّي يعتبر عنصرًا أساسيًا ليس فقط لتعزيز مناعة الجسم، بل أيضًا للمساعدة في خسارة الوزن. وقد أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يتناولون كميات أكبر من المأكولات الغنية بالفيتامين C يكون لديهم خطر أقل للإصابة بالسمنة.
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ثانيًا، انخفاض السعرات الحرارية. لأن الليمون يحتوي على كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية، حيث يحتوي 100 غرام من الليمون على 29 سعرة حرارية فقط، مما يساعد في التحكم في الوزن.

ثالثًا، محتوى حمض الستريك فهو يسهم في إدارة الوزن من خلال تحسين عملية الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية.

رابعًا، تقليل الشعور بالجوع، مما يساهم في تقليل كمية الطعام المستهلكة يوميًا.

خامسًا، تعزيز التمثيل الغذائي، بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، مما يدعم فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية.

أمّا الطرق التّي يجب تناول الليمون لخسارة الوزن:

أوّلاً، شرب الليمون والماء الدافئ، يُنصح بمزج القليل من عصير الليمون مع الماء الدافئ وشربه في الصباح الباكر، وذلك للاستفادة من فوائده على الريق.

ثانيًا،إضافة الليمون إلى السلطات لأنه يمكن تحسين نكهة سلطة الخضار، مثل سلطة سيزر بالدجاج، بإضافة عصير الليمون.

ثالثا، استبدال الملح بالليمون لأن استخدم عصير الليمون كبديل للملح لتقليل كمية الصوديوم المتناولة.

رابعًا، إيمكن إضافة عصير الليمون إلى كوب الشاي خلال فترات الظهر لتعزيز نكهته والاستفادة من خصائصه.
 
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