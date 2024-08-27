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صحة

ما تأثير "الإمساك" على القلب؟

Lebanon 24
27-08-2024 | 02:30
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توصلت دراسة جديدة نشرها موقع "ساينس أليرت"، إلى أن "الإمساك" هو مؤشر على خطر شائع ولكنه مهمل لبعض أمراض القلب، والتي قد تؤدي إلى الوفاة.
 
وحسب الدراسة الجديدة فإن الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات للإصابة بحدث قلبي رئيسي، وفقا لبحث أجري في جامعة موناش في أستراليا.
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ويشير البحث الجديد إلى أن "الإمساك" هو في الواقع عامل خطر غير مقدر لارتفاع ضغط الدم والأحداث القلبية الوعائية الضارة الرئيسية.

وفي الوقت ذاته، يبدو أن هناك أيضا "عنصرا وراثيا يلعب دورا".

وتقول عالمة الأحياء، ليتيسيان كامارجو تارفاريس، المؤلفة الأولى المشاركة في البحث الجديد، إنها وفريقها في موناش وجدوا "ارتباطات وراثية مهمة بين الإمساك وأشكال مختلفة من الأحداث القلبية الوعائية الضارة".

ويشير ذلك إلى أن "العوامل الوراثية المشتركة قد تكمن وراء كلتا الحالتين".
 
وتشير "أبحاث حديثة" إلى أن "جدول التبرز لدى الشخص مرتبط ارتباطا وثيقا بصحته العامة". (الحرة) 
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