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صحة

إضافة غذائية "فعّالة".. بذور الشيا تُقللّ دهون البطن

Lebanon 24
27-08-2024 | 16:13
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تساهم العادات اليومية الخاطئة مثل الجلوس لفترات طويلة، تناول الأطعمة السريعة والمصنعة، وعدم ممارسة الرياضة، في زيادة دهون البطن.
 
في هذا السياق، تبرز بذور الشيا كإضافة غذائية فعّالة يمكن أن تساعد في تقليل هذه الدهون.
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تحتوي بذور الشيا على تركيبة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد، والماغنيسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين سي.
 
كما أنها مليئة بالألياف التي تعزز تنظيم حركة الأمعاء وتساعد في طرد السموم، مما يسهم في تقليل الدهون الحشوية، بما في ذلك دهون البطن.

إليكم بعض الطرق المثلى لإدماج بذور الشيا في نظامكم الغذائي لتحقيق أقصى استفادة:

أوّلاً، انقعوا ملعقة كبيرة من بذور الشيا في الماء طوال الليل. في الصباح، قوموا بتصفية الماء واشربوه على معدة فارغة. يمكنكم أيضاً تناوله بين الوجبات.
 
ثانيًا، يمكنكم إضافة بذور الشيا إلى سلطاتكم المفضلة مثل سلطة الخيار والفجل والطماطم والبصل والجزر، أو مزجها مع وعاء من الفاكهة للحصول على نكهة لذيذة.
 
ثالثًا، لتحضير بودنج بذور الشيا، اخلطوا بعض بذور الشيا مع كوب من حليب اللوز أو الحليب المفضل لديكم، وأضافوا الفراولة الطازجة أو ملعقة من القرفة لتحسين النكهة.
 
يعتبر هذا البودنج إضافة رائعة لنظامكم الغذائي خصوصاً إذا كنتم تسعون لفقدان الوزن.

رابعًا، قوموا بغلي بذور الشيا في الماء، ثم دعوا الخليط على نار هادئة لبعض الوقت. يمكنكم شرب هذا المشروب كالشاي لتعزيز جهود حرق الدهون في منطقة البطن.

باستخدام هذه الطرق، يمكنكم الاستفادة من الخصائص الصحية لبذور الشيا في جهودكم للتخلص من دهون البطن وتعزيز نمط حياة أكثر صحية.
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