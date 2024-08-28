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صحة

بمكونات "طبيعية".. مشروبات تحافظ على صحة الجلد وتقلل من ترهلاته

Lebanon 24
28-08-2024 | 11:37
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يمكن اللجوء إلى بعض المشروبات الطبيعية التي تسهم أولاً في خسارة الوزن بشكل منظم، ثم تحافظ على صحة الجلد وتقلل من ترهلاته.
 
من بين هذه المشروبات، هناك خيارات مميزة يمكن تجربتها للحصول على نتائج فعالة:
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أوّلاً، عصير الكرفس والذّي يعتبرخياراً صحياً منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مناسباً لتعزيز فقدان الوزن وشد الترهلات.

ثانيًا، عصير الليمون والذي ييُعرف بفوائده المتعددة، حيث يعزز فقدان الوزن بفضل: انخفاض سعراته الحرارية، قدرته على تحسين عملية الهضم، مساهمته في الشعور بالشبع لفترات أطول.
بالإضافة إلى دوره في ترطيب الجلد والمحافظة على مرونته، واحتوائه على فيتامين (ج) الذي يعد مضاداً للأكسدة قوياً ويدعم صحة الجلد.
 
أمّا الشاي الأخضر فيحتويعلى مجموعة من المواد التي تساعد في تخفيف الوزن والحفاظ على صحة الجلد، ويُقدم الفوائد التالية:

أوّلاً، مصدر للكافيين والفلافونويد (Flavonoids) اللذان يحسنان نشاط الجسم ويحفزان حرق الدهون.
ثثانيًا، غني بمضادات الأكسدة مثل الكاتشين (Catechins)، التي تحفز عمليات الأيض وحرق الدهون.
ثالثًا، يُعتبر من المشروبات الموثقة بالدراسات لشد ترهلات الجسم. (أطيب طبخة) 
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