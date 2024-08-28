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صحة

تجنّب شرب الماء أثناء الوقوف.. 7 مشاكل صحية قد تواجهها

Lebanon 24
28-08-2024 | 16:56
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يعتبر شرب الماء أساسياً للحفاظ على الصحة العامة، حيث يلعب دوراً حاسماً في العديد من وظائف الجسم مثل الهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة وامتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الجلد ودعم وظائف الكلى ومساعدة الجسم في إزالة السموم.
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من الضروري شرب الماء بانتظام طوال اليوم، ويفضل تناولها على دفعات صغيرة، مع الانتباه إلى احتياجات الجسم من الترطيب، خاصة أثناء النشاط البدني أو في الطقس الحار.

وفقاً للدكتور هارش راوال، طبيب الجهاز الهضمي، فإن تناول الماء بشكل متوازن ليس فقط يروي العطش، بل يضمن أيضاً أداء الجسم بكفاءة، مما يساهم في تحسين مستويات الطاقة والوظيفة الإدراكية والحيوية العامة.
 
ومع ذلك، يشير تقرير نشره موقع Money Control إلى أنه يجب تجنب شرب الماء أثناء الوقوف للأسباب التالية:

أوّلاً، يمكن أن يؤدي شرب الماء أثناء الوقوف إلى تعطيل عملية الهضم، حيث يمر الماء عبر الجهاز الهضمي بسرعة كبيرة بسبب توتر الجسم في هذا الوضع. هذا الاندفاع قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح، مما قد يسبب مشاكل مثل الانتفاخ والشعور بعدم الراحة بمرور الوقت.
 
ثانيًا، استهلاك الماء بسرعة أثناء الوقوف قد يتجاوز عملية الترشيح اللازمة في الكلى، مما يضع ضغطاً إضافياً على وظائفها. على المدى الطويل، قد يؤدي هذا الضغط إلى تقليل كفاءة الكلى وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى أو مشاكل أخرى.

ثالثًا، المعتقدات التقليدية تشير إلى أن الوقوف أثناء شرب الماء يمكن أن يزعج توازن السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في المفاصل وتفاقم حالات مثل التهاب المفاصل.

رابعًأ، شرب الماء أثناء الوقوف قد يفرض على الجسم معالجة السوائل بشكل أسرع، مما يؤدي إلى اختلال توازن الإلكتروليتات وإرهاق القلب. هذا يمكن أن يساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية أو تفاقم الأمراض القلبية الموجودة.

خامسًا، قد يؤدي شرب الماء أثناء الوقوف إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي، مما قد يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم والتوتر العام، مما يؤثر سلباً على الصحة العامة ويزيد من الإجهاد المزمن.

سادسًا، شرب الماء أثناء الوقوف يمكن أن يسبب ضغطاً أكبر على المريء السفلي، مما يؤدي إلى شعور بالانقباض المؤقت في الحلق، خاصة عند تناول كميات كبيرة، مما يسبب تهيجاً أو شعوراً بالاختناق لفترة وجيزة.

سابعًا، الوقوف أثناء شرب الماء يمكن أن يؤدي إلى ابتلاع الهواء الزائد مع الماء، مما يتسبب في تراكم الهواء في الجهاز الهضمي، مما يسبب الانتفاخ والغازات وعدم الراحة.

بناءً على هذه الأسباب، يُنصح بتجنب شرب الماء أثناء الوقوف، وبدلاً من ذلك، يُفضل الجلوس أو الاستلقاء أثناء تناول الماء لتعزيز الفوائد الصحية وتقليل المخاطر المحتملة. (العربية) 
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