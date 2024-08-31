Advertisement

صحة

"ليست مجرد فاكهة لذيذة".. تعرفوا على فؤاد الجوافة الصحيّة

Lebanon 24
31-08-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1241244-638607261936256553.jpeg
Doc-P-1241244-638607261936256553.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعتبر الجوافة من الفواكه ذات الطعم الحلو والمميز، وهي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.
 
ومع ذلك، ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن للجوافة تأثيرات ملحوظة على صحة القلب ومستويات الكوليسترول.
Advertisement
 
نلقي في هذا المقال الضوء على كيفية تأثير الجوافة على هذه الجوانب الصحية، بالإضافة إلى فوائدها الأخرى.

تلعب الجوافة دورًا إيجابيًا في دعم صحة القلب بفضل محتواها من العناصر الغذائية المهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس.
 
وفقًا لموقع "WebMD" و"Health"، فإن لب الجوافة يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الدهون في الدم، مما يعزز من صحة القلب بشكل عام.
 
هذه العناصر الغذائية تعمل على تنظيم ضغط الدم وتعزيز الأداء الوظيفي للقلب.

تعتبر الجوافة فعالة في خفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم.
 
يرجع ذلك إلى احتوائها على الألياف الغذائية وفيتامين C، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين مستويات الكوليسترول.
 
الألياف تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار من الأطعمة، بينما يعزز فيتامين C من صحة الأوعية الدموية.

بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على القلب والكوليسترول، توفر الجوافة مجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى:

أوّلاً، تقوية المناعة لأنّها تحتوي الجوافة على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة.
ثانيًا، خفض ضغط الدم الذي يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم.
ثالثًا، فقدان الوزن لأنّها تساعد الألياف في الشعور بالامتلاء وتحسين عملية الأيض.
رابعًا، الوقاية من السرطان فهي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.
خامسًا، تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة فهي تساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
 
سادسًا، تحسين الهضم لأنها تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم.
سابعًا، تخفيف آلام الدورة الشهرية فهي تحتوي الجوافة على خصائص مسكنة قد تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية.
أخيرًا، خفض نسبة السكر في الدم لأنّها تعمل الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم.
باختصار، الجوافة ليست مجرد فاكهة لذيذة بل هي أيضًا مصدر غني بالعناصر الغذائية التي تسهم في تحسين الصحة العامة، ودعم صحة القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول، إضافة إلى فوائدها العديدة الأخرى. (مصراوي) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:09 | 2024-08-31
15:35 | 2024-08-31
10:59 | 2024-08-31
10:00 | 2024-08-31
07:30 | 2024-08-31
03:45 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24