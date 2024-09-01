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صحة
لـ"شيخوخة ناجحة".. إليك هذه النصائح
Lebanon 24
01-09-2024
|
08:57
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مع تزايد متوسط العمر المتوقع، أصبحت الشيخوخة مرحلة تحتاج إلى اهتمام خاص للحفاظ على جودة الحياة، وللحفاظ على النشاط الجسدي والعقلي، يمكن اتخاذ خطوات يسيرة، ولكنها فاعلة تساعد على تأخير آثار التقدم في السن، والتمتع بحياة أكثر حيوية واستقلالية.
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وبحسب موقع "كليفلاند"، إليك ثلاث نصائح للحفاظ على صحة الجسم والعقل في الشيخوخة:
- الابتعاد عن التدخين.
- ممارسة الرياضة بانتظام، بما في ذلك تدريبات الأثقال والتمارين الهوائية والتوازن.
- تناول نظام غذائي صحي يركز على الأطعمة النباتية والبروتين الخالي من الدهون.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم.
- إجراء فحوصات طبية منتظمة.
كما أن التخطيط للشيخوخة الناجحة يتطلب تحديد الأهداف والرغبات المستقبلية، ومشاركتها مع العائلة ومقدمي الرعاية.
ومن الضروري التفكير في ترتيبات المعيشة المستقبلية، والتحضير للتحديات التي قد تواجهك مع التقدم في السن، مثل تعديل المنزل لتلبية احتياجاتك المستقبلية.
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