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صحة

مواد ضارة في بلسم الشعر المصبوغ.. ابتعدوا عنها

Lebanon 24
01-09-2024 | 16:00
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قالت مجلة "أوكو تست" إن بلسم الشعر المصبوغ قد يحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل مادة "كلوروميثيل أيزوثيازولينون"، والتي تندرج ضمن مسببات الحساسية القوية.

وأضافت مجلة هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا أن بلسم الشعر المصبوغ قد يحتوي أيضاً على مواد عطرية ضارة مثل مركب المِسك متعدد الحلقات "جالاكسوليد"، والذي يتراكم في الأنسجة الدهنية البشرية ويُشتبه أن له تأثير سلبي على النظام الهرموني، وبالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي على فلتر الأشعة فوق البنفسجية "إيثيل هكسيل ميثوكسيسينامات"، والذي أثبتت التجارب على الحيوانات أنه نشط هرمونياً.
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جدير بالذكر أن بلسم الشعر المصبوغ يفرد وينعم سطح الشعر المصبوغ، الذي تلف بالأشعة فوق البنفسجية وماء الكلور في حمامات السباحة وماء البحر المالح. كما أن فلتر الأشعة فوق البنفسجية يحول دون تلاشي الصبغة.
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