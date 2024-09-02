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صحة

في روسيا.. إجراء أول عملية جراحية في الشريان الرئوي عند الأطفال

Lebanon 24
02-09-2024 | 03:24
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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن أول عملية جراحية في روسيا لزرع صمام رئوي مطور أجريت في مستشفى "موروزوف" للأطفال بموسكو.


وقال سوبيانين في مدونته على "تليغرام": أجريت في مستشفى "موروزوف "للأطفال في موسكو أول عملية جراحية في روسيا لزرع عضو اصطناعي مطور للصمام الرئوي عبر القسطرة، ويتم زرعه لمراهقين خضعوا في مرحلة الطفولة لعمليات تصحيح عدد من عيوب القلب. ومع تقدم الطفل في العمر يؤدي غياب الصمام الرئوي إلى فشل القلب، الأمر الذي يتطلب تكرار العملية الجراحية".
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ويشار إلى أن الصمام الجديد ذاتي التمدد له نطاق أوسع من الاستخدام، ويمكن تكييفه بدقة مع الشريان واستعادة وظيفة الصمام الرئوي. ويتم إجراء العملية الجراحية عبر وريد في الساق، ولا تقضي مثل هذه التقنية بإجراء عمليات جراحية معقدة متكررة في القلب المفتوح مستقبلا.
وقال عمدة العاصمة الروسية: "إن المرضى الأوائل، وهم المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاما، الذين خضعوا للعملية الجراحية المذكورة حالة صحتهم جيدة، وقد خرجوا من المستشفى بعد بضعة أيام من إجراء العملية".
 
وأضاف سوبيانين أن الجيل السابق من الصمامات تم استخدامه أيضا لأول مرة في البلاد من قبل الأطباء في مستشفى "موروزوف" للأطفال، والذي يسجل للسنة الثالثة على التوالي أرقاما قياسية من حيث عدد العمليات الجراحية الناجحة لصمامات الشرايين الرئوية. (روسيا اليوم)
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