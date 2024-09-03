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صحة
ما كمية السكر التي يمكن تناولها في اليوم بشكل صحي؟
Lebanon 24
03-09-2024
|
15:00
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قد يكون طعم السكر لذيذًا، كما أنه يوفر مصدرًا سريعًا للطاقة، ومع ذلك، أصبح العديد من الأشخاص أكثر وعيًا بما يأكلونه، بما في ذلك كمية السكر التي تعتبر زائدة عن الحد.
تحتوي العديد من الأطعمة على سكريات طبيعية. على سبيل المثال، تحتوي الفواكه على الفركتوز وتحتوي منتجات الألبان على اللاكتوز، تُضاف السكريات المضافة إلى الأطعمة إما أثناء معالجتها أو أثناء تحضيرها، مثل إضافة العسل إلى الحبوب.
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ولكن وفقا لموقع هيلث لا يعني هذا أنه يتعين عليك تجنب تناول السكر تمامًا، ولكن يجب أن تكون على دراية بالكمية التي تتناولها والأطعمة التي قد تحتوي على سكر غير متوقع.
الجرعة اليومية الموصى بها من السكر
لا توجد توصيات محددة بشأن كمية السكريات الطبيعية التي يجب عليك تناولها، ولكن هناك إرشادات بشأن السكريات المضافة.
تقدم جمعية القلب الأميركية توصيات حيث تقترح على البالغين الحد من تناول السكريات المضافة إلى ما لا يزيد على 6% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية. وهذا يعادل 6 إلى 9 ملاعق صغيرة، أو نحو 30 غراماً من السكر، لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري.
التوصيات أقل للأطفال، فوفقًا للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، لا ينبغي للرضع الذين تقل أعمارهم عن عامين تناول أي سكريات مضافة، ويجب ألا يتناول المراهقون والأطفال فوق سن عامين أكثر من 6 ملاعق صغيرة (25 غرامًا) يوميًا.
المصدر: اليوم السابع
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