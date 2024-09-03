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صحة

4 خطوات تمنحك وجها صحيا بدون ماكياج

Lebanon 24
03-09-2024 | 23:00
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العناية بالبشرة والجلد وصحته، هي تلك الأهداف الأهم خلال فصل الصيف الذى يدمر حاجز البشرة، نتيجة التعرض لأشعة الشمس، والتعرض المستمر للحرارة العالية والرطوبة الزائدة، وتلجأ الكثير من النساء للحصول على بشرة صحية ونضرة لحقن الفيلر والبوتوكس، وغيرها، ولكن هل جربت أولاً الطرق الطبيعية الصحية التي يمكن أن تعزز صحتك العامة، وتحسن أيضًا من نضارة البشرة كانعكاس لصحة الجسم؟
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تضمن الصحة العامة والمناعة القوية  بشرة نضرة، ومظهرًا للجلد صحى، وهناك الكثير من الإجراءات الصحية التي يمكن أن تدعم صحة البشرة بخلاف الإستسهال لحقن الفيلر والبوتوكس دون أن تكون هناك حاجة ماسة لها لأغلب الحالات، ومن بين هذه الخطوات:
تدليك البشرة سواء باليدين أو بالزيوت الطبيعية غير الثقيلة القوام على البشرة، هذه التقنية تساعد على التخلص من علامات الزمن، وتوقف زحف التجاعيد إلى الوجه.
تناول كل ما هو صحى، والبعد عن كل ما هو غير صحى، فالطعام ينعكس على البشرة، وبالتالي تناول الخضروات والفاكهة يعزز من كولاجين البشرة الطبيعى.
شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على ترطيب الجسم والوجه.
الاهتمام بالعناية بالبشرة والجلد وعلاج الندبات القديمة وعلامات ومشكلات والتهابات الجلد المختلفة.
(اليوم السابع)

صحة

المرأة

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