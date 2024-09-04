تأثير التوقف عن تناول الملح على الصحة.. هذا ما يجب عليك معرفته

يُعتبر الملح من أساسيات المطبخ اليومية، لكن هل يعلم الجميع أن التوقف عن استخدامه قد يحمل آثارًا سلبية على الصحة؟

قد يكون الإفراط في تناول الملح ضارًا، ولكن التوقف الكامل عن استهلاكه أيضًا قد يكون له مضاعفات غير متوقعة.

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في هذا السياق، سنستعرض كيف يمكن أن يؤثر عدم تناول الملح على صحتكم وكيفية توازن استهلاكه بشكل صحيح.



أوّلاً، ربطت بعض الدراسات بين اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم وزيادة مقاومة الأنسولين، وهي حالة يحدث فيها ضعف في استجابة خلايا الجسم لهرمون الأنسولين. هذه المقاومة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يشكل عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.



ثانيًا، على الرغم من أن تقليل تناول الصوديوم يمكن أن يقلل من ضغط الدم، إلا أن العلاقة بين تناول الصوديوم وأمراض القلب ليست واضحة تمامًا. بعض الدراسات أظهرت أن تقليل الصوديوم إلى مستويات أقل من 3000 ملغ يوميًا قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب والنوبات القلبية. كذلك، مراجعة أجريت عام 2011 أظهرت أن تقليل الصوديوم لم يقلل من خطر الوفاة بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، بل قد يزيد من خطر الوفاة بسبب قصور القلب.



ثالثًا، قصور القلب هو حالة طبية خطيرة حيث لا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الجسم. الدراسات أظهرت أن الأنظمة الغذائية منخفضة الصوديوم قد تزيد من خطر الوفاة بين الأشخاص المصابين بقصور القلب، حيث أن أولئك الذين قيدوا تناول الصوديوم لديهم خطر أعلى للوفاة بنسبة 160٪.



رابعًا، وجدت بعض الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة الصوديوم قد تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية، وهما عاملان يسهمان في خطر الإصابة بأمراض القلب. في مراجعة أجريت عام 2003، زادت الأنظمة الغذائية منخفضة الصوديوم من الكوليسترول السيئ بنسبة 4.6٪ والدهون الثلاثية بنسبة 5.9٪. نتائج أحدث أظهرت زيادات مشابهة.



خامسًا، مرضى السكري معرضون لخطر متزايد للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُوصى عادةً بالحد من تناول الملح. ومع ذلك، وجدت بعض الدراسات أن تقليل الصوديوم قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة بين مرضى السكري من النوع الأول والثاني، على الرغم من أن هذه الدراسات كانت مراقبة ويجب تفسير نتائجها بحذر.



سادسًا، نقص صوديوم الدم هو حالة تتميز بانخفاض مستويات الصوديوم في الدم، والتي يمكن أن تشبه أعراضها الجفاف. في الحالات الشديدة، قد يتسبب نقص صوديوم الدم في تورم المخ، مما يؤدي إلى الصداع والنوبات والغيبوبة وحتى الموت. كبار السن والرياضيون، خاصةً أولئك الذين يشاركون في أحداث التحمل لمسافات طويلة، معرضون بشكل خاص لهذه الحالة بسبب شرب كميات كبيرة من الماء دون تعويض الصوديوم المفقود.



في الختام، من المهم الحفاظ على توازن مناسب في استهلاك الملح لضمان صحة جيدة. بينما يمكن أن يكون الإفراط في تناول الملح ضارًا، فإن التوقف التام قد يكون له تأثيرات سلبية أيضًا. لذا، يُوصى بتناول كميات معتدلة من الملح واتباع نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة جيدة.ى موقع أطيب طيخة