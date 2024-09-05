Advertisement

صحة

عادة سيئة يحذّر منها الأطباء... تجنبوا "طقطقة الرقبة"

Lebanon 24
05-09-2024 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1243112-638611408779220800.jpg
Doc-P-1243112-638611408779220800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الأطباء من مخاطر طقطقة الرقبة، التي قد تتسبب في تمزق الشرايين والسكتات الدماغية.

وعلى الرغم من شيوع هذه العادة لتخفيف التوتر، ينصح الأطباء بتجنبها لتفادي الأضرار الجسيمة على الرقبة.

وأكد الطبيب الأميركي إيفر أرياس من مخاطر طقطقة الرقبة؛ لأنها قد تؤدي إلى كسور في الرقبة أو حتى الإصابة بسكتة دماغية.
Advertisement

وفي فيديو نشره الطبيب، أوضح أن محاولة طقطقة الرقبة بشكل غير صحيح أو الخضوع لعلاج تقويم العمود الفقري دون الحذر الكافي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأشار الدكتور أرياس إلى حالة شابة في العشرين من عمرها حاولت طقطقة رقبتها بنفسها، ما تسبب في كسر فقرة من العمود الفقري.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أكد الدكتور أن هذه الممارسة، خاصة لمن يعانون متلازمة فرط الحركة، قد تؤدي إلى إصابات خطيرة. 

كما نوه بحالات تعرض فيها مرضى لسكتات دماغية بعد تلقيهم علاجات لتقويم الرقبة، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد وتجنب طقطقة الرقبة ذاتيًا أو السماح لأي شخص آخر بذلك.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:09 | 2024-09-05
02:12 | 2024-09-05
00:42 | 2024-09-05
23:00 | 2024-09-04
16:15 | 2024-09-04
11:06 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24