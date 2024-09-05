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صحة

عادات يومية تعزز سعادة العقل على المدى الطويل.. إكتشفها!

Lebanon 24
05-09-2024 | 14:00
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تقدم صحيفة "Times of India" مجموعة من العادات التي يمكن أن تساعد في تدريب العقل على السعادة المستدامة.
 
من خلال تبني ممارسات بسيطة ولكن فعالة في الحياة اليومية، يمكن تعزيز الشعور بالسعادة وزيادة قدرة العقل على التمتع بالحياة. إليكم بعض من هذه العادات:
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أوّلاً، يجب التركيز على الأمور الإيجابية في الحياة بدلاً من الانشغال بما لا نملكه أو الأمور التي تسير بشكل خاطئ. تبني موقف الامتنان يساعد في إعادة برمجة العقل للتركيز على الجوانب الإيجابية، مما يعزز السعادة بشكل عام.


ثانيًا، تساعد اليقظة على البقاء في اللحظة الحالية وعيش الحياة بكاملها، مما يقلل من الشعور بالتوتر ويزيد من الوعي بالأشياء الجيدة في الحياة. هذه الممارسة تعزز من عقلية أكثر سعادة.

ثالثًا، الإحاطة بأشخاص يتمتعون بنظرة إيجابية يدعمون الشخص ويجلبون له شعورًا بالانتماء. توفر هذه العلاقات بيئة مشجعة للشعور بالحب والسعادة.


رابعًا، تقسيم المهام اليومية إلى أهداف صغيرة وقابلة للتحقيق يعزز الشعور بالإنجاز ويزيد الثقة بالنفس. إتمام هذه الأهداف الصغيرة على مدار اليوم يسهم في تعزيز السعادة.


خامسًا، تساعد الأفعال اللطيفة مثل مساعدة الآخرين أو مجرد الابتسام في إفراز هرمونات السعادة مثل الأوكسيتوسين، مما يعزز الحالة المزاجية والشعور بالرضا.


سادسًا، مواجهة التحديات الجديدة، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، يمكن أن يؤدي إلى شعور بالإنجاز والنمو الشخصي. التعلم من الأخطاء أو النجاح في التحديات يعزز احترام الذات ويزيد من السعادة.


سابعًا، تقليل التعرض للسلبية، سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو الأشخاص السلبيين، يساعد في التركيز على الأشياء الإيجابية. هذا يقلل من التأثير السلبي على الأفكار والحالة المزاجية.

أخيرًا، ممارسة الرياضة تفرز الإندورفين، الذي يعزز الحالة المزاجية بشكل طبيعي. الانتظام في ممارسة الرياضة يساهم في الحصول على نظرة أكثر إيجابية للحياة ويعزز السعادة.

من خلال دمج هذه العادات في الروتين اليومي، يمكن تعزيز شعور السعادة وتحقيق مزيد من الرضا في الحياة.
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