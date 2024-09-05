الكرز.. الفاكهة السحرية التي تعزز صحتك وتضيف نكهة لحياتك!

سواء كنت تفضل تناول الكرز حلوًا أو حامضًا، فإن هذه الفاكهة الصغيرة تعود بالكثير من الفوائد الصحية التي تجعلها تُعتبر "طعامًا خارقًا"، وفقًا لما ذكره موقع "Cleveland Clinic".

Advertisement

يتميز الكرز بقدراته على مكافحة الالتهابات والأمراض، تحسين جودة النوم، تهدئة آلام العضلات، ومنع وتخفيف آلام التهاب المفاصل، كما يساهم في حماية القلب، تحسين مستويات السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.



يعد الكرز مصدرًا جيدًا للأنثوسيانين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنح الفاكهة لونها الأحمر، كما أشار موقع "Wisconsin Department of Public Instruction".

عمومًا، تُساعد مضادات الأكسدة في:



أوّلاً، مكافحة الالتهابات

ثانيًا، تعزيز صحة القلب

ثالثًا، تعزيز صحة الدماغ

وفقًا لموقع "Cleveland Clinic"، يوفر كوب واحد من الكرز العناصر التالية:



15 مليغرامًا من الكالسيوم (1% من القيمة اليومية)

0.42 مليغرام من الحديد (2% من القيمة اليومية)

13 مليغرامًا من المغنيسيوم (3% إلى 4% من القيمة اليومية)

260 مليغرامًا من البوتاسيوم (6% من القيمة اليومية)

8 مليغرامات من فيتامين "سي" (9% من القيمة اليومية)

للحفاظ على طزاجة الكرز، يُفضل ترك السيقان متصلة بالفاكهة لتقليل سرعة تعفنها، كما أوضح موقع "Healthy SD".

ينبغي اختيار حبّات الكرز الصلبة، اللامعة، والممتلئة والخالية من العيوب.

يمكن تخزين الكرز غير المغسول في كيس بلاستيكي داخل الثلاجة لمدة تصل إلى 10 أيام، ثم غسلها قبل تناولها.



الكرز هو مكوّن متعدد الاستخدامات في المطبخ، حيث يميل الكثيرون إلى تناوله طازجًا، مجففًا، أو مجمدًا.

يُضاف الكرز نكهة رائعة إلى الحلويات، العصائر، والمربيات. يُفضل شراء الكرز المعلب "المُعبأ بعصيره الخاص" أو "غير المُحلّى" أو "الخالي من السكر"، كما أشار موقع "Cleveland Clinic".



فيما يتعلق بالسكر، أوضح الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر عبر منصة "X" أن المحليات الاصطناعية ليست بديلاً أفضل للصحة مقارنة بالسكر الطبيعي.

وقد أشار الفيديو إلى أن جميع أنواع السكر، سواء الطبيعية أو المصنعة، قد تكون ضارة للجسم، حيث تؤدي إلى زيادة الوزن وأضرار على الكبد، رفع مستويات الكوليسترول الضار، وضعف المناعة.

لذلك، يُوصى بالامتناع عن السكر المصنع واستبداله بالسكر الطبيعي الموجود في العسل، التمر، والفواكه الطازجة أو المجففة. (أخبار الآن)