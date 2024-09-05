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صحة

مفاجأة عن الميكروويف... البكتيريا قد تبقى حيّة حتّى بعد التسخين

Lebanon 24
05-09-2024 | 23:16
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أظهرت دراسة حديثة أن أفران الميكروويف تحتوي على تنوع غير متوقع من البكتيريا التي تقاوم حرارة هذه الأجهزة. 

وتعتمد الميكروويفات على تسخين الطعام عبر اهتزاز جزيئات الماء فيه، ما ينتج حرارة احتكاكية تقتل البكتيريا. 
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لكن البكتيريا الدقيقة التي تعيش على الأسطح داخل الميكروويف لا تحتوي على كمية كافية من الماء، ما يجعلها قادرة على البقاء "حية" رغم التسخين. (الحرة)
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