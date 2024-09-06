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صحة
علاج مشكلات البصر قد يقلل احتمالات الإصابة بالخرف
Lebanon 24
06-09-2024
|
23:00
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تقول منظمة الصحة العالمية، إن هناك نحو 55 مليون شخص يعانون من الخرف على مستوى العالم، بينما تشير دراسة جديدة إلى أن ما يصل إلى 19 في المائة من حالات الخرف لدى كبار السن يمكن أن تُعزى إلى ضعف البصر. ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، خلصت الدراسة المنشورة في الدورية الطبية «Jama Ophthalmology» إلى أنه يمكن تجنب ما يصل إلى حالة واحدة من كل 5 حالات من الخرف لدى كبار السن إذا تم منع أو علاج مشكلات البصر. وقال الباحثون، الذين قاموا بالدراسة إن نسبة تسبب ضعف البصر في الإصابة بالخرف كبيرة وتستحق مزيداً من الفحص للوقاية من الخرف.
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وتشير نتائج الدراسة إلى أن نحو 5 في المائة من أسباب الخرف يمكن أن تُعزى إلى ضعف الرؤية عن بُعد، ونحو 10 في المائة إلى ضعف الرؤية القريبة، ونحو 15 في المائة إلى مشكلات في حساسية التباين (القدرة على التمييز بين الظل واللون).
وقال الباحثون إن 19 في المائة من حالات الخرف يمكن أن تُعزى إلى مشكلة واحدة على الأقل، مع ارتفاع الرقم بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 71 و79 عاماً. وأضافوا: «الأمر المهم هو أن أكثر من نسبة 90 في المائة من ضعف البصر يمكن الوقاية منها أو علاجها».
وقال البروفسور أنتوني خواجة، من جامعة كوليدج لندن، إن الدراسة تُضاف إلى الأدلة المتزايدة على أن علاج أو منع ضعف البصر قد يقلل من خطر الخرف. وشدد على أهمية إجراء فحوص العين.
وذكر: «في المستقبل، قد تكون زيارة طبيب العيون أداة فحص فعالة ليس فقط لأمراض العيون، ولكن لأسباب أخرى شائعة للمرض، بما في ذلك الخرف، وأمراض القلب والأوعية الدموية».
ومع ذلك، حذّر الدكتور توماس ليتل جونز من جامعة أكسفورد من أن الدراسة لا يمكن أن تثبت أن مشكلات الرؤية تسبب الخرف؛ لأنها استندت إلى عدد صغير من الأشخاص في الولايات المتحدة، مما يعني أن النتائج قد لا تنطبق على نطاق أوسع. (الشرق الاوسط)
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