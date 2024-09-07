منها حماية القلب... تعرفوا إلى فوائد الشاي الأخصر

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يعد الشاي الأخضر أحد أشهر أنواع الشاي في العالم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الشاي الأسود.وبحسب موقع "كليفلاند"، فيما يلي 5 فوائد للشاي الأخضر:- حماية القلب: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية.- تخفيف التوتر والقلق: مادة إل-ثيانين في الشاي الأخضر تساعد على تهدئة الجسم والعقل، وتقليل تأثيرات الكافيين السلبية.تعزيز صحة الدماغ: يدعم الشاي الأخضر وظائف الدماغ، ويحسن الذاكرة والتركيز، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.تعزيز صحة العظام: أظهرت دراسات أن مركبات "EGCG" والبوليفينولات في الشاي الأخضر تحسّن كثافة العظام، وتقلل من فقدانها مع التقدم في العمر، مما يساعد في الوقاية من هشاشة .زيادة النشاط: يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين (حوالي 30 مليyرامًا لكل كوب)، مما يمنحك طاقة كافية دون التسبب في الأرق، ليكون خيارًا مثاليًا لمن يحاول تقليل استهلاك الكافيين.