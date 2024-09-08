Advertisement

صحة

هل لقاح الفيروس المخلوي مفيد لكبار السن؟.. دراسة تكشف

Lebanon 24
08-09-2024 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1244177-638614013642379584.png
Doc-P-1244177-638614013642379584.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجد فريق من الأطباء والباحثين أن تطعيم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، يقلل بشكل كبير من فرص دخولهم المستشفى، إذا أصيبوا بالعدوى.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فاندربيلت ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، قاموا بدراسة سجلات آلاف من كبار السن، وغيرهم ممن يعانون من مشاكل مناعية.
Advertisement

 ويسبب الفيروس المخلوي أعراضاً مشابهة للإنفلونزا والبرد، لكنه قد يسبب دخول المستشفى، ومضاعفات عديدة لدى كبار السن ومن لديهم مشكلات مناعية، أو لديهم مشاكل تنفسية.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن المرضى الذين تم تطعيمهم ضد فيروس المخلوي التنفسي كانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى بشكل ملحوظ من الذين لم يتم تطعيمهم.

وكانت الحماية أكبر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً. (امارات 24)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2024-09-08
23:00 | 2024-09-07
16:30 | 2024-09-07
16:00 | 2024-09-07
12:16 | 2024-09-07
11:46 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24