هل لقاح الفيروس المخلوي مفيد لكبار السن؟.. دراسة تكشف

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وجد فريق من الأطباء والباحثين أن تطعيم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، يقلل بشكل كبير من فرص دخولهم المستشفى، إذا أصيبوا بالعدوى.وأجرى الدراسة باحثون من جامعة فاندربيلت ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة، قاموا بدراسة سجلات آلاف من كبار السن، وغيرهم ممن يعانون من مشاكل مناعية.ويسبب الفيروس المخلوي أعراضاً مشابهة للإنفلونزا والبرد، لكنه قد يسبب دخول المستشفى، ومضاعفات عديدة لدى كبار السن ومن لديهم مشكلات مناعية، أو لديهم مشاكل تنفسية.وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجد الباحثون أن المرضى الذين تم تطعيمهم ضد فيروس المخلوي التنفسي كانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى بشكل ملحوظ من الذين لم يتم تطعيمهم.وكانت الحماية أكبر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً. (امارات 24)