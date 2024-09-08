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صحة

لماذا يجب إضافة الخيار إلى نظامكم الغذائي؟

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:39
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أكدت خبيرة تغذية معروفة في حديثها إلى صحيفة "تلغراف" البريطانية، أهمية إضافة الخيار إلى الوجبات الغذائية اليومية، وذلك نظرا لفوائده الصحية.

وأوضحت الدكتورة سارة  بروير، أن الخيار "يوفر عنصر البوتاسيوم، الذي يطرد الصوديوم والسوائل الزائدة من الجسم". 
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كما يحتوي على المغنيسيوم، الذي يقوي العضلات والأعصاب، ويخفف من آثار التعب والإجهاد، بالإضافة إلى وجود فيتامين سي، الضروري لصحة اللثة والجلد بشكل عام".

وأشارت أيضا إلى وجود فيتامين ك الذي يساعد في تخثر الدم، لافتة إلى أن وضع شرائح من الخيار على الجلد قد يساعد في تخفيف آثار الكدمات.

ونوهت كذلك بأن ثمار الخيار تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، إذ أن كل 100 غرام من ذلك النبات يحتوي على 96 غراماً من الماء، موضحة أن ذلك يجعله مرطبا وطعاما رائعاً منخفض السعرات الحرارية.

وتحتوي "قطعة من الخيار بقطر 6 سم على 10 سعرات حرارية فقط و1.2 غرام من السكر"، وفق بروير، التي أشارت إلى أن ذلك يعني أنها "لن ترفع مستويات السكر في الدم".
 
وأكدت الخيار يُعد أيضاً مصدر ا جيدا لمركب "الكوكوربيتاسين ب"، الذي يحمي من الأمراض الالتهابية والتنكسية العصبية والسرطان ومرض السكري من النوع الثاني. (الحرة)
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