Advertisement

صحة

للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من تلوث الهواء

Lebanon 24
08-09-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1244303-638614250458217351.jpg
Doc-P-1244303-638614250458217351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المعروف أو المتعارف عليه، أن  تلوث الهواء  والتعرض له يعد من أسباب  حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي للكبار وأيضا الأطفال.
ومع إقتراب المدراس كيف يمكنك حماية طفلك من التعرض للهواء الملوث؟..
Advertisement
- حافظ على نظافة محيطك
نظف المنزل بانتظام باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة ووبر الحيوانات الأليفة ،  يقضي الطفل الذي ينمو في المنزل الكثير من الوقت داخل المنزل. ليس فقط جودة الهواء السيئة بالخارج يمكن أن تؤثر على طفلك، ولكن أيضًا جودة الهواء السيئة بالداخل بسبب الغبار أو العفن يمكن أن تضر بالجهاز التنفسي لطفلك. لذا، تأكد من متابعة التنظيف العميق بانتظام للحفاظ على صحة طفلك.
- استثمر في جهاز تنقية الهواء
إذا كنت تعيش في  جو به غبار وملوثات كثيرة،  فحاول تركيب جهاز لتنقية الهواء في المنزل،  فالعيش في مدن حضرية شديدة التلوث ومزدحمة يشهد مستويات تلوث أعلى من المناطق الريفية أو المدن أو البلدات الأصغر حجمًا. يمتص جهاز تنقية الهواء الهواء الداخلي ويجعله يمر عبر مرشح. يمتص المرشح الملوثات ويدفع الهواء النظيف مرة أخرى إلى الغرفة. يمكنك استخدام أجهزة تنقية الهواء خاصة في الليل. كما يضيف الخبير، استخدم أجهزة تنقية الهواء في السيارة وتحكم في جودة الهواء في المركبات.
-. اترك مساحة للتهوية
تأكد من تهوية منزلك جيدًا، و ينصح الخبراء بفتح النوافذ يوميًا لتدفق الهواء النقي،  وإذا كانت مستويات التلوث مرتفعة في مدينتك، فتأكد من أن منزلك مزود بنظام تهوية مناسب بالإضافة إلى مراوح شفط للسماح للهواء الملوث بالدخول والخروج من منزلك بسلاسة.
-راقب مؤشر جودة الهواء
كشخص بالغ، قد تلاحظ الآثار السيئة لتلوث الهواء في وقت متأخر، حيث نميل إلى امتلاك جهاز مناعة أقوى مقارنة بأطفالنا الذين يبلغون من العمر خمس سنوات، و لذا، لتجنب وصول هذا التأثير إلى طفلك، تأكد من مراقبة مؤشر جودة الهواء بانتظام لملاحظة التغييرات في جودة الهواء لاتخاذ التدابير اللازمة على الفور.
- تأكد من أن الطفل يرتدي قناعًا في الخارج
يقترح الخبراء أن يرتدي طفلك قناعًا في الهواء الطلق في الأيام التي يكون فيها مؤشر جودة الهواء ضعيفًا. إن ارتداء قناع في الهواء الطلق عندما تكون مستويات تلوث الهواء مرتفعة يمكن أن يجنب طفلك استنشاق الكثير من الهواء السام. (اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2024-09-09
00:00 | 2024-09-09
14:30 | 2024-09-08
14:00 | 2024-09-08
11:20 | 2024-09-08
09:39 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24