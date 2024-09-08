للأمهات.. نصائح لحماية طفلك من تلوث الهواء

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من المعروف أو المتعارف عليه، أن تلوث الهواء والتعرض له يعد من أسباب حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي للكبار وأيضا الأطفال.ومع إقتراب المدراس كيف يمكنك حماية طفلك من التعرض للهواء الملوث؟..- حافظ على نظافة محيطكنظف المنزل بانتظام باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة ووبر الحيوانات الأليفة ، يقضي الطفل الذي ينمو في المنزل الكثير من الوقت داخل المنزل. ليس فقط جودة الهواء السيئة بالخارج يمكن أن تؤثر على طفلك، ولكن أيضًا جودة الهواء السيئة بالداخل بسبب الغبار أو العفن يمكن أن تضر بالجهاز التنفسي لطفلك. لذا، تأكد من متابعة التنظيف العميق بانتظام للحفاظ على صحة طفلك.- استثمر في جهاز تنقية الهواءإذا كنت تعيش في جو به غبار وملوثات كثيرة، فحاول تركيب جهاز لتنقية الهواء في المنزل، فالعيش في مدن حضرية شديدة التلوث ومزدحمة يشهد مستويات تلوث أعلى من المناطق الريفية أو المدن أو البلدات الأصغر حجمًا. يمتص جهاز تنقية الهواء الهواء الداخلي ويجعله يمر عبر مرشح. يمتص المرشح الملوثات ويدفع الهواء النظيف مرة أخرى إلى الغرفة. يمكنك استخدام أجهزة تنقية الهواء خاصة في الليل. كما يضيف الخبير، استخدم أجهزة تنقية الهواء في السيارة وتحكم في جودة الهواء في المركبات.-. اترك مساحة للتهويةتأكد من تهوية منزلك جيدًا، و ينصح الخبراء بفتح النوافذ يوميًا لتدفق الهواء النقي، وإذا كانت مستويات التلوث مرتفعة في مدينتك، فتأكد من أن منزلك مزود بنظام تهوية مناسب بالإضافة إلى مراوح شفط للسماح للهواء الملوث بالدخول والخروج من منزلك بسلاسة.-راقب مؤشر جودة الهواءكشخص بالغ، قد تلاحظ الآثار السيئة لتلوث الهواء في وقت متأخر، حيث نميل إلى امتلاك جهاز مناعة أقوى مقارنة بأطفالنا الذين يبلغون من العمر خمس سنوات، و لذا، لتجنب وصول هذا التأثير إلى طفلك، تأكد من مراقبة مؤشر جودة الهواء بانتظام لملاحظة التغييرات في جودة الهواء لاتخاذ التدابير اللازمة على الفور.- تأكد من أن الطفل يرتدي قناعًا في الخارجيقترح الخبراء أن يرتدي طفلك قناعًا في الهواء الطلق في الأيام التي يكون فيها مؤشر جودة الهواء ضعيفًا. إن ارتداء قناع في الهواء الطلق عندما تكون مستويات تلوث الهواء مرتفعة يمكن أن يجنب طفلك استنشاق الكثير من الهواء السام. (اليوم السابع)