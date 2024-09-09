هل من علاقة بين الخرف وضعف البصر؟

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اقترحت دراسة حديثة إضافة عامل جديد إلى العوامل المرتبطة بالخرف، هو ضعف الإبصار، لينضم إلى عامل ضعف السمع الذي تبين ارتباطه ببدايات الخرف.ولا يزال العلماء لا يعرفون ما الذي يسبب الخرف، لكنهم يشتبهون بشدة في أنه قد يكون مرتبطاً بعدة عوامل، قد يكون أحدها تدهور الحواس.وفي الدراسة الجديدة وجد فريق البحث من جامعات ميتشغان وديوك وجون هوبكنز بلومبرغ، أن حالة من بين كل 5 حالات خرف يمكن أن تُعزى إلى ضعف البصر لدى كبار السن. (امارات 24)