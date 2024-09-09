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صحة

لماذا قد يكون تناول الشاي على الريق ضارًا لجسمك؟.. اكتشف الأسباب!

Lebanon 24
09-09-2024 | 14:25
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من المعروف أن الشاي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الحالة المزاجية ويمنح الجسم دفعة من الطاقة، لكن هل فكرت يومًا في تأثير تناول الشاي على معدة فارغة في الصباح على صحتك؟
 
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وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، يمكن أن يكون لتناول الشاي على الريق بعض الآثار السلبية التي قد تؤثر على الجسم بطرق غير متوقعة.

أوّلاً، تناول الشاي على الريق يمكن أن يؤدي إلى طرد البكتيريا من الفم إلى الأمعاء. هذه البكتيريا التي كانت موجودة في الفم قد تؤثر على عملية الهضم والتمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى ضعف صحة الأمعاء. عندما يدخل الشاي المعدة، قد يتفاعل مع البكتيريا الموجودة ويؤثر سلبًا على التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء، مما يمكن أن يتسبب في اضطرابات هضمية.


ثانيًا، تحتوي معظم أنواع الشاي على مستويات من الكافيين، الذي يمكن أن يسبب حرقة المعدة والانتفاخ عند تناوله على معدة فارغة. الحمض الموجود في الشاي يمكن أن يتداخل مع الأحماض الهضمية الطبيعية في المعدة، مما يؤدي إلى تهيج المعدة. هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالحرقة وارتجاع الحمض، وهو ما يجعل تناول الشاي على معدة فارغة تجربة غير مريحة لبعض الأشخاص.

ثالثًا، الشاي يعتبر مدرًا للبول، مما يعني أنه يعزز من عملية التبول. عندما يتم تناول الشاي على معدة فارغة، قد يتسبب في زيادة التبول بشكل ملحوظ، مما قد يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم. إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة بشرب كمية كافية من الماء، فإن ذلك قد يسبب جفافًا شديدًا، وهو حالة يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة العامة.


أخيرًا، التركيبة الكيميائية للشاي، بما في ذلك العفص، يمكن أن تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية من الطعام. العفص يمكن أن يتداخل مع امتصاص الحديد والعناصر الغذائية الأخرى، مما قد يؤثر على نمو الجسم وصحته بشكل عام. تناول الشاي على معدة فارغة يمكن أن يفاقم هذه المشكلة، ويؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم. (مصراوي)
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