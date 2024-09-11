الخضروات النيئة تساعد على التحكم في الوزن.. اليكم آخر الدراسات

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وجد باحثون من الصين رابطاً بين الأنظمة الغذائية النباتية وتحسين النتائج الصحية على المدى الطويل، وخاصة فيما يتعلق بتناول الخضروات النيئة والوقاية من السمنة.وبحسب "مديكال نيوز توداي"، راجع الباحثون 24 دراسة حول الأنظمة الغذائية النباتية وفقدان الوزن، وتم تحليل بيانات 2223 شخصاً أعمارهم بين 18 و82 عاماً، تضمنت فترات من اتباع نظام غذائي، تتراوح من أسبوعين إلى 96 أسبوعاً.ووجد فريق البحث من جامعة شاندونغ أن فوائد الأنظمة الغذائية النباتية تميل إلى الزيادة بمرور الوقت.وفي حين شهد المشاركون الذين اتبعوا أنظمة غذائية نباتية صارمة أكبر خسارة في الوزن، إلا أنها لم تكن أعلى بكثير من الذين استمروا في استهلاك منتجات الألبان والبيض.ومع ذلك، أظهرت الدراسات التي تنطوي على زيادة استهلاك الخضروات النيئة أقوى ارتباط بانخفاض مخاطر السمنة وأمراض القلب.وأشار الباحثون إلى أن الخضروات النيئة تحتوي على مركبات مثل الفيتوستيرول والدهون غير المشبعة، التي تساعد في تقليل مستويات الكولسترول في الدم.كما توفر بعض الخضروات النيئة مواد مثل التوكوفيرول والأسكوربات والكاروتينات والسابونين والفلافونويد، لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.لكن الباحثين حذّروا من اتباع نهج غذائي نباتي خام بالكامل، فبعض الخضروات لا يحصل الجسم على فوائدها إلا بعد طبخها.