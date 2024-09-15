Advertisement

صحة

هل يؤثر كوفيد على قدرات السمع لدى الشباب؟

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1247045-638620323544934454.jpg
Doc-P-1247045-638620323544934454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ربطت دراسة جديدة بين فيروس كوفيد 19، وفقدان أو ضعف السمع لدى الشباب، رغم أن الباحثين لا يعرفون السبب، لكن قد يكون الأمر له علاقة بالضرر الفيروسي للأذن الداخلية.

وقال فريق البحث من جامعة تشونغ آنغ في كوريا الجنوبية إن بحثهم لا يثبت أن كوفيد يسبب فقدان السمع، وإنما يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة الأعراض التي تعقب الإصابة بالعدوى.
Advertisement

وبحسب موقع "هيلث"، تضيف "هذه الدراسة أدلة مهمة إلى ما يتعلق بأعراض كوفيد طويل الأمد، من خلال تسليط الضوء على مضاعفات طويلة الأمد محتملة قد تؤثر على الشباب".

وقال الباحثون: "يشير ذلك إلى أن تأثير كوفيد-19 على صحة السمع قد يكون جانباً مهماً من جوانب كوفيد الطويل، حتى في فئة سكانية تعتبر عموماً أقل تضرراً بالفيروس".

وبينما تحتاج هذه النتائج إلى مزيد من البحث أن أسباب هذا الارتباط، تمتاز الدراسة بحجم البيانات الضخم، حيث اعتمدت على بيانات من 6 ملايين شخص، أعمارهم بين 20 و39 عاماً، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 من عام 2020 حتى نهاية 2022.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:16 | 2024-09-15
08:22 | 2024-09-15
05:39 | 2024-09-15
05:00 | 2024-09-15
02:00 | 2024-09-15
23:00 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24