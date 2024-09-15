هل يؤثر كوفيد على قدرات السمع لدى الشباب؟

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ربطت دراسة جديدة بين فيروس كوفيد 19، وفقدان أو ضعف السمع لدى الشباب، رغم أن الباحثين لا يعرفون السبب، لكن قد يكون الأمر له علاقة بالضرر الفيروسي للأذن الداخلية.وقال فريق البحث من جامعة تشونغ آنغ في كوريا الجنوبية إن بحثهم لا يثبت أن كوفيد يسبب فقدان السمع، وإنما يسلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة الأعراض التي تعقب الإصابة بالعدوى.وبحسب موقع "هيلث"، تضيف "هذه الدراسة أدلة مهمة إلى ما يتعلق بأعراض كوفيد طويل الأمد، من خلال تسليط الضوء على مضاعفات طويلة الأمد محتملة قد تؤثر على الشباب".وقال الباحثون: "يشير ذلك إلى أن تأثير كوفيد-19 على صحة السمع قد يكون جانباً مهماً من جوانب كوفيد الطويل، حتى في فئة سكانية تعتبر عموماً أقل تضرراً بالفيروس".وبينما تحتاج هذه النتائج إلى مزيد من البحث أن أسباب هذا الارتباط، تمتاز الدراسة بحجم البيانات الضخم، حيث اعتمدت على بيانات من 6 ملايين شخص، أعمارهم بين 20 و39 عاماً، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 من عام 2020 حتى نهاية 2022.