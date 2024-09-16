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صحة

طبيبة تكشف: مضادات الاكتئاب يمكن أن تخفف الألم المزمن

Lebanon 24
16-09-2024 | 02:35
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تشير الدكتورة تاتيانا فينوغرادوفا أخصائية طب الأعصاب، إلى أنه يمكن استخدام مضادات الاكتئاب، ليس فقط في علاج الاكتئاب، بل وفي حالات أخرى أيضا.



ووفقا لها، مضادات الاكتئاب، هي مجموعة من الأدوية غالبا ما تستخدم في علاج الاكتئاب. بينما نطاق استخداماتها أوسع من ذلك بكثير، وقد تكون فعالة في علاج حالات مرضية مختلفة.
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وتشير الطبيبة، إلى أن الألم المزمن يمكن أن يجعل الدماغ أكثر حساسية لإشارات الألم. ومضادات الألم تساعد على تخفيض فرط الحساسية، وتقليل الشعور بالألم.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الاكتئاب على تحسين نوعية النوم والتعامل بهدوء مع القلق والكآبة، التي غالبا ما تصاحب الألم المزمن.

ووفقا لها، تأثير ومفعول أنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب مختلف أيضا، ولكن هدفها المشترك هو استعادة توازن الناقلات العصبية في الدماغ. لذلك يجب أن نتذكر أن مضادات الأكسدة ليست علاجا سحريا، لذلك يجب أن تستخدم فقط بموجب وصفة طبية. (روسيا اليوم)
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