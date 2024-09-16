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صحة

نظام غذائي متوازن لمرضى السكري.. ما يجب تناوله وما يجب تجنبه

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:00
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كل ما يأكله أو يشربه مريض السكر يتحكم فى مستويات السكر فى الدم لديه، فالنظام الغذائي والحياتي والحركي لمريض السكر هو الذي يتحكم بشكل كبير فى مرضه، لذا عليه دوما أن يهتم بضبط وتوازن هذه النقاط الثلاث. اليكم غذاء مرضى السكري.
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إن هناك نصائح عامة لابد من الالتزام بها إذا كنتم من مرضى السكري وهي ضرورة الاهتمام بتناول وجبات صغيرة خفيفة لأكثر من مرة على مدار اليوم يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، وعدم اختلاله،  وكذلك تناول الوجبات متكاملة وصحية وليست منقوصة العناصر، تقليل الدهون والأطعمة المقلية والاهتمام بالنظام الحركي والنشاطي الرياضي.
إن هناك مجموعة من المشروبات التي يجب أن يحرص عليها مريض السكر لأنها تحسن من مستويات السكر لديه ولا ترفعه ومن بينها:

أوّلاً، ذلك النوع من الشاي الذي يحتوي مضادات أكسدة صحية، ويساعد على عمل انخفاض طفيف وقليل فى مستويات السكر بالدم، وكذلك يعمل على تحسين عملية الهضم لدى مريض السكر، ويقلل من الإجهاد الذي يصاب بها أغلب مرضى السكر.

ثانيًأ، اللبن الغني بالبروتينات الصحية ويساعد على استجابة الجسم لخفض السكر في الدم، كما أن هذه البروتينات تعمل على تقليل حدة الهضم وإبطائه، ما يجعل الأنسولين أكثر فاعليه، وهو ما يجعل الجسم قابل لخفض مستويات السكر لديه.

ثالثًا، من الخيارات الصحية التي يمكن أن يتناولها مريض السكر لأنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم ولكن بعد تناول الوجبات والألياف الموجودة في تساعده على الشبع والهضم لفتره أطول وتخفض نسب السكر. اليكم نسبة السكر الطبيعي في الدم.

رابعًا، فيما يحذر الاختصاصيون من إسراف مريض السكر أو عدم انتباهه لبعض المشروبات غير الصحية التي يتناولها يوميا والتي من بينها وأهمها:

خامسًا، الكافيين المفضل له مثل الشاى أو القهوة، ولكن بإضافة السكر أو العسل من شأنه أن يزيد من مستويات السكر دون أن يدري، خاصة إذا كان يتناوله لأكثر من مرة في اليوم.

سادسًا، مشروبات العصائر الجاهزه والعصائر المحلاة أيا كان نوعها حتى وإن كانت محلاة بنسب مخفضة.
سابعًا، المشروبات الغازية ممنوعة منعا باتا.

ثامنًا، لابد أيضا من الانتباه إلى أن بعض الفواكه تحتوي نسب سكر عالية ومركزة، خاصة إذا تناولها مريض السكر على هيئة عصير مثل المانجو والعنب.

أخيرًأ، الإفراط في تناول العصائر مثل عصائر الفاكهه حتى وإن كانت منخفضة السكر ولكن الإشراف فيها يجعل نسب السكر تضطرب.
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