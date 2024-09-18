خضروات رائعة لتنظيم مستوى السكر في الدم.. اكتشفوا الفوائد المدهشة!

هل تعلمون أنكم بإدخال الخضروات الصحية إلى نظامكم الغذائي، يمكنكم تنظيم مستويات الأنسولين، مما يساعد أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم بنسب تتراوح بين 20% و 34 %، إليكم فيما يلي مجموعة خضراوات يمكنها القيام بهذه المهمة.

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بالتالي أشارت دراسة تم نشرها في مجلة " Environmental Health Insights" إلى أن أبرز أنواع الخضروات المناسبة لمرضى السكري هو البصل الأحمر الذي يضم مواد غذائية تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم في غضون 4 ساعات من تناولها.



ما هي أنواع الفاكهة التي تخفض نسبة السكر في الدم؟.



أوّلاً، تتميز البامية بغناها بالألياف واحتوائها مركبات تعمل على إبطاء امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل ارتفاع السكر المفاجئ.



ثانياً، يعتبر البروكلي من الخضروات الصليبية منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف، وهو مصدر مهم للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز الصحة العامة والتمثيل الغذائي. بالتالي يعتبر البروكلي مفيد للأشخاص الذين يريدون التحكم في مستويات السكر بالدم بشكل طبيعي.

ثالثاً، يعد هذا النوع من الخضراوات من أكثر الأنواع الغنية بالحديد والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، بالتالي يمكن أن يساعد تناول هذا النوع من الخضراوات على تحسين حساسية الأنسولين. كما أنه يعتبر مصدر جيد للألياف، التي يمكن أن تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم.





رابعاً، يعتبر الخيار من الخضروات الجيدة لمرضى السكري فهو يحتوي سعرات حرارية منخفضة وعدد كبير من الألياف، كذلك فهو يتميز بقدرته على خفض نسبة السكر في الدم لأنه يضم هرمون تحتاجه خلايا بيتا لإنتاج الأنسولين.



خامساً، يحتوي الهليون كمية منخفضة جدًا من الكربوهيدرات ما يقارب 7 غرام لكل كوب، الأمر الذي يجعله ملائمًا لمرضى السكري الذين يرغبون في تخفيض مستوى السكر لديهم.

سادساً، القرع المر، معروف أيضًا بإسم الكاريلا، وهو من أكثر الخضروات الصحية الغنية بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر بشكل طبيعي. بالتالي تحتوي الكاريلا مركبات يمكنها تحسين استخدام الغلوكوز وزيادة حساسية الأنسولين فيساعد تناول القرع المر بانتظام على خفض مستويات السكر في الدم.