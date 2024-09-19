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صحة

فوائد شرب الماء عند الاستيقاظ صباحا

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:00
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الماء تعد من أهم ما يقوم الشخص بتناوله، لأنه تعمل علي إمداده بالكثير من الفوائد الصحية، وأفضل وقت لتناوله هو فور الاستيقاظ، وذلك لإمداد الجسم بحميع الفوائد التي لا غني عنها.
ومن الضروري الإعتياد علي تناول كوبا من الماء فور الإستيقاظ من النوم، للحصول علي العديد من الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم، ومنها:
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-الحصول علي يوم جيد المزاج
تشعر بالراحة النفسية، والتقليل من الشعور بالتوتر والقلق، وخاصة في ببداية يومك، ولذا تناولك لكوبا من الماء أو أكثر يعد من الأمور التي تعزز صحة المخ، وتعرضك للشعور بالراحة النفسية.
-تنظيم درجة حرارة الجسم
تناول كوبا من الماء فور الإسيتقاظ يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنيظم درجة حرارة الجسم الداخلية، فهي  تعمل أيضا علي ترطيب الجسم وتقليل فرص الإصابة بالجفاف.
-تطهير الجسم من السموم
تناول كميات وفيرة من الماء تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل ملحوظ في التخلص من السموم المرتكمة في الجسم، وتعمل علي تطهيره بشكل جيد، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتحد من تعرضه لأي مضاعفات.
-تنشيط  الأعضاء
الماء يعمل علي زيادة وصول الأكسجين للجسم، ونقله للعناصر الغذائية المختلفة، ولذا عليك تناولها بشكل دائم للحد من التعرض لأي مشكلة صحية.
-التخلص من الوزن الزائد
تناول الماء علي الريق يعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في زيادة حرق الدهون في الجسم، ولذا لا تتردد في تناولها للتخلص من الوزن الزائد لأنها أيضا تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة. (اليوم السابع)
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