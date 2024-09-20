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صحة

ما هي أسباب تخلخل الأسنان؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 04:30
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يعتبر تخلخل الأسنان أحد الأمور المهمة التي تؤثر سلبا على صحة الفم والفكين.
وعن الموضوع قالت الطبيبة وأخصائية تقويم الأسنان الروسية، ماريا ميخائلوفا:"تخلخل الأسنان أمر بالغ الخطورة، ويجب مراقبته ومعالجة أسبابه. عندما تبدأ أسنان الشخص البالغ بالتخلخل يجب عليه مراجعة طبيب الأسنان على الفور".
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وأشارت الطبيبة إلى أن تخلخل الأسنان قد يحصل نتيجة أمراض أو التهابات تصيب اللثة أحيانا، وتؤثر على الأنسجة التي تثبت السن، وقد تتفاقم هذه الالتهابات نتيجة التعرض لنوبات التحسس في بعض الأحيان.

ومن الأمور التي قد تسبب تخلخل الأسنان تبعا للطبيبة هي الحشوات التي يتم تركيبها على الأسنان بشكل خاطئ، فقد تكون الحشوة نافرة من السن أو قد تكون غائرة بشكل غير صحيح، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك الأسنان ببعضها بشكل خاطئ أثناء مضغ الطعام، وبالتالي تتأذى الأسنان وتتخلخل.

ونوهت الطبيبة إلى أن الحشوات الطبية التي تركب على الأسنان تتآكل مع مرور الزمن، ويؤدي تآكلها لظهور فراغات بين الأسنان، يتراكم فيها الطعام والبكتيريا، وبالتالي تتعرض الأسنان للضرر وتبدأ بالتخلخل.

ومن العوامل التي تسبب تخلخل الأسنان أيضا الإطباق غير الصحيح للفكين أو صرير الأسنان الذي يعاني منه البعض نتيجة الضغوطات النفسية، وكل هذه الأمور تؤدي إلى تلف السن وعظام الفكين. (روسيا اليوم)
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