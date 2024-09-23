إكتشف فوائد الخيار.. كيف يحافظ على صحتك ويضبط مستويات السكر في الدم؟

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لذلك يمتاز الخيار باحتوائه مستويات عالية من الألياف الغذائية، كما أنه منخفض الكربوهيدرات، إليكم فوائد الخيار قبل النوم.من المهم معرفة أنّ الألياف الغذائية الموجودة في الخيار تعمل على إبطاء قدرة الجسم على امتصاص الغلوكوز، ممّا يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.هذا يشير بأنّ الخيار لا يعمل على رفع مستويات السكر في الدم، ولكنه في المقابل لا يساعد في خفضها أيضًا، الخيار: فوائد متنوعة خاصةً خلال فصل الصيف.لذلك من المهم معرفة أنّ الخيار يمتلك نسبة مؤشر غلاسيمي منخفض جدًا (IG-index) ، وبالتالي فأنه لا يساهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.وتنصح جمعية السكري الأمريكية (ADA) مرضى السكري بالتركيز على تناول الأطعمة التي لا تحتوي الكربوهيدرات مثل الخيار.ومن الجدير بالذكر أنه قد ربطت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والمختبرات بين مستخلصات الخيار وتحسين مستويات السكر في الدم.تشتمل فوائد الخيار الصحية على ما يلي:أوّلاً، يُحافظ على رطوبة الجسم ويحميه من الجفاف: يُعد الخيار مصدرًا ممتازًا للحفاظ على رطوبة الجسم؛ وذلك لأنه غنيّ بالماء.ثانياً، يُساعد في الشعور بالامتلاء لأطول فترة ممكنة: يُساعد الخيار بالشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، وبالتالي يُساعدكم في إنقاص وزنكم.بالإضافة إلى ذلك يمتاز الخيار بأنه منخفض السعرات الحرارية، حيث أن كوباً واحدًا منه يحتوي 16 سعرة حرارية فقط.غني بمضادات الأكسدة: تساعد هذه المواد الكيميائية الصغيرة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن تراكم الجذور الحرّة، الأمر الذي يُساهم في خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة.يُعزز صحة القلب: من أهمّ فوائد الخيار الصحية أنه يُساعد في تعزيز صحة القلب، كما أنه قد يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.جيد لصحة العظام: يساعد فيتامين ك الموجود في الخيار في دعم صحة العظام، كما أنه يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم وهو المعدن المهم لتقوية وتعزيز صحة العظام.يُقلل من خطر الإصابة بالالتهاب المختلفة: يمتاز الخيار بخصائصه المضادة للالتهابات، وهذا يعني أنه يساعد في خفض خطر الإصابة بالالتهابات المختلفة.وهناك أيضاً اطعمة تخفض السكر بسرعة، ومشروبات وبذور وفاكهة قادرة على تخفيض نسبة السكر في الدم، منها:يجب عليكم أن تلتزموا بتناول خيارة واحدة كل يوم، على الأقل. إذ ينصح الأطباء بأن تحتوي قائمة غذائكم اليومية على خيارة على الأقل.وإذا عرفتم السرّ الكامن خلف ذلك فإنكم ستسارعون بالتأكيد إلى القيام به، فالخيار يحتوي الكثير من المكونات الغذائية المهمة.وعند ارتفاع السكر يجب علينا تناول:الخضراوات غير النشوية، مثل الخضراوات الورقية، والبروكلي (القرنبيط الأخضر)، والقرنبيط العادي.البقوليات مثل الفول والبازلاء والعدس.الحبوب الكاملة، مثل المعكرونة والخبز المصنوعين من حبوب القمح الكاملة، وحبوب الأرز الكاملة، وحبوب الشوفان الكاملة، والكينوا.ويعد تناول البيض أيضاً من الأطعمة الملائمة لغذاء مرضى السكري، لأنه يحتوي كمية كبيرة من أجود أنواع البروتينات، ومعدل معقول من الدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى مستوى جيد من الكالسيوم.وينصح الأطباء بتناول بيضة واحدة يومياً على الإفطار، وينبغي أن يكون في صورة مسلوقة وليس مقلياً بواسطة الزبدة أو السمنة.وتكون طريقة خفض السكر بسرعة، بأحد الطرق التالية:استشارة الطبيب حول جرعات الأنسولين سريع المفعول، الذي يعمل خلال 15-30 دقيقة تقريباً.ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي السريع، حيث أنها تزيد من حساسية الأنسولين في الجسم مما يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، كما تزيد من حاجة العضلات إلى الجلوكوز.يساعد تناول الخيار على تسهيل حركة الأمعاء، ومنع حدوث الإمساك، وعلاجه، نظراً لاحتوائه نسبة عالية من الماء والألياف.ويعد البكتين أحد أهم الألياف الموجودة في الخيار، الذي يعتبر فعالاً جداً في تنظيم حركة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك.ويحتوي الخيار فيتامين ك بكميات مرتفعة نسبيًّا، وهذا الفيتامين قد يحفز تخثر الدم، لذلك فإنّ تناول الخيار بإفراط قد يكون له تأثير سلبي على مفعول مميعات الدم، مثل: دواء الوارفارين (Warfarin).إنّ الجيمنيما هي عشبة هندية، ومعنى اسمها هو مدمّرة السكر؛ لأنها ضمن مشروبات تخفّض السكر، إليكم جدول نظام غذائي لمرضى السكري وكيفية العناية بصحة أسنانهم.فقد أظهرت الدراسات أنها تعمل على تقليل مستويات السكر في الدمّ بشكل ملحوظ، وقد ساهمت في ارتفاع مستويات الأنسولين عند بعض الأشخاص.وهي إحدى الأعشاب الطبية والتي تمتلك العديد من الخصائص العلاجية المحتملة أهمها المساعدة في التحكم بمستويات السكر في الدم، لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها.