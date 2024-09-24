ما هي أفضل 12 فاكهة للحامل؟

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يساعد تناول الفاكهة الطازجة أثناء الحمل في ضمان صحة الحامل والجنين، والحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.وتحث التوصيات الحامل على تناول 5 حصص يومية من الفاكهة والخضروات، وتتكون الفاكهة من قطعة، أو كوب فاكهة مقطعة، مع تجنب استبعاد مواضع الكدمات في الفاكهة، ويُنصح بتخزينها بعيداً عن اللحوم النيئة داخل الثلاجة.ويقتصر تناول الحامل للعصائر المعلبة على المبستر والمسلوق.وتحتوي بعض الفواكه على توليفة مميزة من المغذيات الضرورية للحامل، وعرض تقرير لـ "مديكال نيوز توداي"، قائمة أفضل 12 فاكهة لاحتوائها على فيتامينات تمنع تشوهات النمو، وتدعم الكالسيوم في جسم الجنين والأم، أو تحمي من تشوهات المشيمة مثل الرمّان.والفواكه هي:1. المشمش.2. البرتقال.3. المانجو.4. الكمثرى.5. الرمّان.6. الجوافة.7. الموز.8. العنب.9. التوت.10. التفاح.11. الفاكهة المجفّفة.12. الأفوكادو. (امارات 24)