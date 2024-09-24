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صحة

اكتشف سحر القرفة.. كنز طبيعي لصحة الدماغ وضغط الدم!

Lebanon 24
24-09-2024 | 16:05
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القرفة أكثر من مجرد توابل تعطي نكهة مميزة للأطعمة، فهي كنز من العناصر الغذائية التي تمتلك خصائص علاجية قوية تساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من السكتة الدماغية.

وفقا لموقعي "health" و"scitechdaily"، إليك تأثير القرفة على صحة الدماغ:
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تحسين الوظائف الإدراكية

تُسهم القرفة في تعزيز القدرات العقلية مثل التركيز والانتباه والقدرة على التعلم وتذكر المعلومات.

حماية المخ من التدهور

تعمل مكونات القرفة الفعالة على حماية الخلايا العصبية من التلف، ما يعمل على الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر.

خفض ضغط الدم

المركبات الموجودة في القرفة، مثل سينامالديهيد، لها خصائص تعمل على استرخاء الأوعية الدموية، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

زيادة إنتاج البروتينات المهمة

تحفز القرفة إنتاج البروتينات التي تؤدي دورا حيويا في صحة الدماغ، ما يعزز قدرته على التعافي وإصلاح نفسه.

تحسين الحالة المزاجية

إضافة القرفة إلى الوجبات بانتظام يساعد على الوقاية من الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية، لأنها تسهم في زيادة إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن الشعور بالسعادة.

فوائد أخرى للقرفة:

دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من مرض السكري وخفض مستوياته.

محاربة الالتهابات.

إنقاص الوزن.

تقوية المناعة.

الوقاية من السرطان.
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