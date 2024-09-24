17 طعامًا غنيًا بفيتامين C.. اكتشف مصادره المتنوعة!

Advertisement

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا قائمة بـ17 مصدرًا مختلفًا لفيتامين "سي".وتشمل ما يلي:البرتقالالجريب فروتالليمونالليمون الأخضرالبروكليالكرنب الأجعد أو الكيلكرنب بروكسلالملفوف الأحمرالقرنبيطالبطاطس البيضاءالفلفل الأحمرالفراولةالباباياالجوافةالشمام الأخضرالطماطمالكيويذكر موقع "Medline Plus"، التابع لمكتبة الطب الوطنية في أمريكا، أن فيتامين "سي" ضروري لوظائف الجسم التالية:تكوين بروتين مهم يُسمى الكولاجينالتئام الجروح وتكوين الأنسجة الندبيةحماية الغضاريف، والعظام، والأسنانالمساعدة في امتصاص الحديدأشار موقع "Health Direct" الأسترالي إلى أن العلامات الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين C، تشمل:التعب أو الإرهاقفقر الدم بسبب قلة امتصاص الحديدتشمل أعراض النقص الحادّ لفيتامين "سي":ظهور كدمات على البشرة أو النزيف بسهولةنزيف اللثة واهتزاز الأسنانسوء التئام الجروحظهور البقع الجلدية بسبب النزيف والكدمات الناجمة عن الأوعية الدموية المتأذيةتساقط الشعرهل تود تقوية جهازك المناعي؟ تأكد أنك تستهلك هذه الفيتامينات والمعادنويجب تناول الأطعمة الغنيّة بفيتامين "سي" بشكل يومي، حيث لا يمكن تخزينها في الجسم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.وقد تتسبب كمية مُفرطة من فيتامين "سي" فيما يلي:الشعور بألم في المعدةالإسهالانتفاخ البطنتكوّن حُصاة الكليةزيادة معدّل امتصاص الحديدالشعور بالغثيان والإجهادلذلك، يبقى من الأفضل الالتزام بالكمية اليومية الموصى بها من فيتامين "سي"، والتي تبلغ نحو 65 ميليغرامًا للنساء و75 ميليغرامًا للرجال.