في القدمين.. أمراض قاتلة يمكن اكتشافها من علامات تحذيرية

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كشف خبراء في مجال الصحة عن علامات تحذيرية تظهر على القدمين قد تساعد على اكتشاف مشاكل صحية خطيرة.ويقول الخبراء، إذا كنت تعاني برودة في أصابع قدميك أو جرح في قدمك لا يلتئم،أو تغير في شكل أو لون الأظافر فعليك الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب.إذ كشف الخبير نويل ويكس لموقع "إكسبرس" البريطاني كيف أن مرضي القلب والسكري الخطيرين يمكن أن تكشف عنهما قدماك.وقال "نحن بحاجة إلى مراقبة صحة أقدامنا، بما في ذلك أظافر أصابع القدمين، لأنها يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة، وتكون علامة على مشاكل صحية خطيرة".وتتكون كل قدم من 26 عظمة و30 مفصلاً وأكثر من 100 عضلة، ولكنها أيضًا موطن للعديد من الأوعية الدموية.والأوعية الدموية في أصابع القدم صغيرة جدًا، لذا لا يتطلب الأمر الكثير حتى تسدها الدهون، وهي علامة على أمراض القلب.وأوضح أن هذه العملية قد تؤدي إلى الشعور بالبرودة أو الخدر أو الألم أو التورم في القدمين، وأضاف ويكس "قد تصبح الأظافر أكثر سماكة وهشاشة وهي علامة أخرى على أمراض القلب".وأوضح الخبير أن علامات الإصابة بمرض السكري في القدمين قد تكون غامضة ويسهل تجاهلها، وأوصى بالبحث عن العلامات التحذيرية التالية في القدمين، مثل الوخز أو الحرق أو الألم، وفقدان حاسة اللمس، وتشقق الجلد وجفافه، والبثور والقروح التي لا تلتئم، والعدوى الفطرية، بما في ذلك الأظافر الصفراء السميكة والقدم الرياضي.كما أن مرض الشرايين الطرفية هو حالة شائعة حيث يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق، ويُعرف أيضًا باسم مرض الأوعية الدموية الطرفية.وأكد الخبير "لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمرض الشرايين المحيطية من أي أعراض، ومع ذلك، يصاب البعض بألم في أرجلهم عند المشي، والذي يختفي عادة بعد بضع دقائق من الراحة.والمصطلح الطبي لهذا هو "العرج المتقطع"، ويمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد، وعادة ما يختفي بعد بضع دقائق عند راحة ساقيك، وغالبًا ما تتأثر كلتا الساقين في الوقت نفسه، على الرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة."