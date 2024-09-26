Advertisement

صحة

تشبه الوباء.. مشاكل قصر النظر تلاحق مليار طفل في العالم

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1252327-638629511950097604.jpg
Doc-P-1252327-638629511950097604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أصبحت مشاكل الرؤية قضية ذات أبعاد تشبه الوباء، حيث وجدت دراسة جديدة أن ما يقرب من مليار طفل في جميع أنحاء العالم سيضطرون إلى ارتداء النظارات في مرحلة النمو.

سجلت آسيا أعلى معدل انتشار لقصر النظر وسجلت أمريكا اللاتينية أدنى انتشار
Advertisement

وعلى وجه التحديد، وجد باحثون في جامعة صن يات صن وجامعة قوانغتشو بالصين أن قصر النظر، آخذ في الارتفاع عالمياً بين الأطفال والمراهقين.

ووفق "ستادي فايندز" يرسم البحث صورة مثيرة للقلق للمستقبل، ويتوقع أنه بحلول عام 2050، قد يتأثر ما يقرب من 740 مليون شاب في جميع أنحاء العالم بهذه الحالة.

وتبدو توقعات الدراسة للمستقبل أكثر إثارة للقلق. فبحلول عام 2050، من المقدر أن 39.80% من الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم سيعانون من قصر النظر.

وهذا يعني أن 4 من كل 10 شباب يحتاجون إلى نظارات طبية، ما قد يخلق تحدياً كبيراً للصحة العامة.

ويشير الباحثون إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة وقت الشاشة، والحد من الأنشطة الخارجية، والتعريف المبكر بالتعليم الرسمي في بعض الثقافات.

على سبيل المثال، في دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ، غالباً ما يشارك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو ثلاثة أعوام في برامج تعليمية تكميلية قبل بدء الدراسة الرسمية.

ولاحظ الباحثون وجود تفاوت بين الجنسين في معدلات قصر النظر.

ووجدت الدراسة أن انتشار قصر النظر العالمي بين الأطفال والمراهقين ارتفع من 24.32% في الفترة 1990-2000 إلى 35.81% في الفترة 2020-2023.

وسجلت آسيا أعلى معدل انتشار بنسبة 35.22%، بينما سجلت أمريكا اللاتينية أدنى معدل انتشار بنسبة 3.75%.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:08 | 2024-09-26
00:00 | 2024-09-26
23:00 | 2024-09-25
14:05 | 2024-09-25
11:09 | 2024-09-25
10:00 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24