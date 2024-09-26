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صحة
فنجان القهوة.. هل يمنحك الطاقة أم يهدد صحتك؟
Lebanon 24
26-09-2024
|
14:05
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لا شك في أن فنجان القهوة الساخن يمنحنا دفعة من الطاقة والنشاط في الصباح، ولكن هل تعلم أن الإفراط في شربه قد تكون له عواقب صحية سلبية؟
وفقاً لما ذكرته تقارير طبية، تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تعمل كمنبه قوي للجهاز العصبي.
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وبينما تساعدنا كميات معتدلة من الكافيين على الشعور باليقظة والتركيز، فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الكافيين في الدم، مما يسبب مجموعة من الأعراض غير المرغوبة.
وأوضحت التقارير أنه عندما تتجاوز كمية الكافيين التي نتناولها الحد المسموح به، قد تظهر علينا أعراض مثل: اضطرابات في القلب: تسارع ضربات القلب، عدم انتظام ضربات القلب، وألم في الصدر.
اضطرابات الجهاز الهضمي: الغثيان، القيء، والإسهال.
اضطرابات عصبية: القلق، التوتر، الأرق، الصداع، والتشنجات العضلية. مشاكل تنفسية: ضيق التنفس.
إرهاق وتعب: على الرغم من أن الكافيين معروف بمنحه الطاقة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق.
ولفتت التقارير إلى أنه في حال الشعور بأي من هذه الأعراض بعد شرب كمية كبيرة من القهوة، فمن المهم اتخاذ بعض الإجراءات، والتي تتضمن: شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على طرد السموم من الجسم، وتخفيف حدة الأعراض.
الراحة والاسترخاء: تجنب ممارسة الأنشطة الشاقة، واستلقِ في مكان هادئ.
تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم: مثل الموز والأفوكادو، حيث تساعد هذه المعادن على موازنة آثار الكافيين. التوجه إلى الطبيب: إذا استمرت الأعراض أو ازدادت سوء، فمن الضروري استشارة الطبيب لتقييم حالتك الصحية، وتلقي العلاج المناسب.
ونوهت التقارير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحالات الصحية التالية، هم الأكثر عرضة لمخاطر الإفراط في تناول الكافيين: ارتفاع ضغط الدم: قد يزيد الكافيين من ضغط الدم.
اضطرابات النوم: قد يفاقم الكافيين مشاكل الأرق.
اضطرابات القلق: قد يزيد الكافيين من الشعور بالقلق والتوتر.
أمراض القلب: قد يؤثر الكافيين سلباً على ضربات القلب.
وقدمت التقارير بعض النصائح المفيدة لتناول القهوة بأمان، حيث يشمل ذلك: الاعتدال في الشرب: لا تتجاوز الكمية الموصى بها من الكافيين يومياً، والتي تتراوح ما بين 200 و400 ملليغرام.
اختيار الوقت المناسب: تجنب شرب القهوة قبل النوم مباشرة. الانتباه إلى الحساسية: إذا كنت تشعر بأي أعراض غير مرغوبة بعد شرب القهوة، فمن الأفضل تقليل استهلاكها أو تجنبها تماماً.
استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من أي حالة صحية مزمنة، استشر طبيبك قبل زيادة استهلاكك للقهوة.
وأشارت التقارير إلى أن القهوة هي مشروب لذيذ ومفيد عندما يتم تناوله باعتدال، ولكن الإفراط في شربها قد يؤدي إلى عواقب صحية سلبية. وأضافت أنه المهم أن نكون على دراية بمخاطر الإفراط في تناول الكافيين، وأن نستمتع بالقهوة بوعي وحذر.
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