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صحة

تعزيز صحتك بمضادات الأكسدة.. 5 طرق بسيطة لإدماجها في نظامك الغذائي

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:15
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تعد مضادات الأكسدة جزءًا من الدفاع الطبيعي للجسم ضدّ الإجهاد التأكسدي. ويمكن أن تكون من صنع الإنسان أو من مصادر طبيعية، وهي متوافرة في آلاف الأطعمة.

نستعرض معاً خمس أفكار لتناول مضادات الأكسدة الطبيعية في أوقات محددة للإستفادة من خصائصها، كما يلي:
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1. إضافة الخضراوات الورقية إلى السندويشات والمخفوقات والعصائر، حيث إنَّ الخضراوات الورقية إلى الوجبات الغذائية هي أحد الطرق المؤكدة لزيادة استهلاك مضادات الأكسدة، تعرفوا على أفضل طريقة لحفظ الخضراوات الورقية.

2. تناول شراب التوت في وجبة الإفطار بشرط أن يكون طازجًا أو محلي الصنع لزيادة مضادات الأكسدة. يحتوي التوت على الكثير من مضادات الأكسدة بمستويات جيدة.

يمكن صنع شراب التوت طازجًا في المنزل ببساطة عن طريق طهي أنواع مختلفة من التوت على نار هادئة في مقلاة مع القليل من الماء. يتم التقليب بانتظام لمنع الالتصاق أو الاحتراق، وحتى الوصول إلى درجة الغليان وتبخر الماء. يمكن إضافة العسل بعد ذلك إلى المشروب اللذيذ أو القرفة.

3. رش المكسرات المبشورة أو المفرومة على كلّ الوجبات التي نتناولها على مدار اليوم. تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر المفيدة مثل أوميغا-3 وأوميغا-6، بالإضافة إلى العديد من أصناف مضادات الأكسدة الرائعة.

تشير الأدلة العلمية إلى أن الجوز هو النوع الذي يحتوي على أعلى تركيز من مضادات الأكسدة. ولذا يمكن طحن الجوز ورشه على الوجبات الغذائية والمشروبات للحصول على فائدة كاملة على مدار اليوم.

4. رش التوابل الحارة على الوجبات للحصول على مضادات أكسدة بشكل مفيد وكافي لتلبية احتياجات الجسم. تساعد التوابل والأعشاب على مكافحة الأمراض وتحسين الصحة بشكل عام. وتشتهر الكثير منها بنسب عالية من المركبات الفينولية والكيرسيتين.

5. تناول المزيد من الكافيين سواء بشرب فنجان ثانٍ من القهوة أو الشاي، إذ كشفت دراسة جديدة عن أهمية شرب القهوة يوميًا وأنَّ الكافيين يمد الجسم بالكثير من مضادات الأكسدة، من بينها البوليفينول وأحماض الهيدروكسي سيناميك. ولكن إذا كان هناك توتر أو تسارع لضربات القلب أو حالات أرق بسبب تناول القهوة، فيمكن تناول أنواع الشاي المختلفة مثل الشاي الأبيض والأخضر والأسود، مع الملاحظة أن الشاي الصيني الأسود هو أغنى أنواع الشاي بمضادات الأكسدة.
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