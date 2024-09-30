تقدم طبي مذهل.. امرأة صينية تتخلص من السكري بفضل تقنية جديدة تعيد تشكيل خلاياها

A 25-year-old woman with type 1 #diabetes started producing her own insulin < three months after receiving a transplant of reprogrammed stem cells.



She is the first person with the disease to be treated using cells that were extracted from her own body. https://t.co/rzQiizNM1s — C. Michael Gibson MD (@CMichaelGibson) September 26, 2024 Advertisement

Transplantation of chemically induced pluripotent stem-cell-derived islets under abdominal anterior rectus sheath in a type 1 diabetes patient: Cell https://t.co/T1E3KX1c8S



hope!!! 💙 pic.twitter.com/3LUrLNWcFI — Cristina Tejera (@cristinatejerap) September 27, 2024

Now online! Transplantation of chemically induced pluripotent stem-cell-derived islets under abdominal anterior rectus sheath in a type 1 diabetes patient https://t.co/jRb7GB323t — Cell (@CellCellPress) September 28, 2024



وكشف الباحثون الطبيون في جامعة نانكاي وجامعة بكين في الصين المشرفة على العلاج الجديد إلى أن مريضة الاختبار الخاصة بهم كانت بالفعل تتناول دواء مثبطا للمناعة لعلاج مرض الكبد. وبالتالي، يظل من غير الواضح ما إذا كانت أجسام المرضى الآخرين قد ترفض عملية زرع جزيرات مماثلة مشتقة من خلاياهم المستخرجة شخصيا.



واستغرقت العملية التي أجريت في حزيران 2023، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة Cell، أقل من نصف ساعة.

Chinese scientists have realized the clinical cure of a type 1 diabetes patient by transplanting islet cells derived from chemically induced pluripotent stem cells (CiPSC-islets), according to clinical research published on Wednesday in the journal Cell https://t.co/HBcMBdvS5n pic.twitter.com/YmmW9rd769 — China Xinhua News (@XHNews) September 26, 2024



وكتب الباحثون: "حققت المريضة استقلالا مستداما عن الإنسولين بدءا من 75 يوما بعد عملية الزرع".



ويأمل الخبراء الطبيون أن تكون عمليات الزرع مثل هذه، والتي توجه بمهارة خلايا المريض المستخرجة لتصبح خلايا جذعية ثم تستخدم لزراعة خلايا أكثر تخصصا لزرعها مرة أخرى في المريض، أقل عرضة للرفض من قبل الجسم.



وهذه الطريقة قد تتجاوز الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، والتي تساعد في منع رفض عملية الزرع على حساب إضعاف الجهاز المناعي بالكامل لدى الشخص. (روسيا اليوم) وكتب الباحثون: "حققت المريضة استقلالا مستداما عن الإنسولين بدءا من 75 يوما بعد عملية الزرع".ويأمل الخبراء الطبيون أن تكون عمليات الزرع مثل هذه، والتي توجه بمهارة خلايا المريض المستخرجة لتصبح خلايا جذعية ثم تستخدم لزراعة خلايا أكثر تخصصا لزرعها مرة أخرى في المريض، أقل عرضة للرفض من قبل الجسم.وهذه الطريقة قد تتجاوز الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، والتي تساعد في منع رفض عملية الزرع على حساب إضعاف الجهاز المناعي بالكامل لدى الشخص. (روسيا اليوم)

ونجح العلاج الرائد في تحويل هذه الخلايا إلى خلايا جذعية مخصصة تم استخدامها بعد ذلك لزراعة مجموعات من "الجزيرات"، وهي خلايا منتجة للهرمونات في البنكرياس والكبد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الجسم.وقال الباحثون إن المرأة البالغة من العمر 25 عاما، والتي تعيش في مدينة تيانغين، أنتج جسدها الإنسولين الخاص به بنجاح لأكثر من عام.ويستند العلاج الذي وصفه خبراء من الخارج بأنه "مذهل ورائع"، إلى إنجاز مماثل في شنغهاي في نيسان.وكانت حالة أبريل مختلفة في أنها تضمنت زرع الخلايا الجذعية في الكبد، في حين تضمنت الطريقة الجديدة زرع الجزيرات المصنوعة حديثا في الجزء العلوي من بطن المريضة بالقرب من البنكرياس.وأفاد الباحثون أن عمليات زرع خلايا الجزيرات في الكبد كانت أكثر صعوبة في المراقبة من خلال طرق غير جراحية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، ما يجعل من الصعب إزالة هذه المجموعات الخلوية في أسوأ الحالات حيث يرفض الجهاز المناعي للمريض عملية الزرع ويهاجمها.وهذه الطريقة الجديدة التي يتم فيها إدخال خلايا الجزيرات أسفل البطن مباشرة، سمحت للباحثين بمراقبة تقدم هذه الخلايا عبر التصوير بالرنين المغناطيسي بسهولة نسبية.وقال الباحث في مجال مرض السكري دايسوكي يابي من جامعة كيوتو اليابانية للصحفيين: "إذا كان هذا ينطبق على مرضى آخرين، فسيكون رائعا".ومع ذلك، أبدى بعض المتخصصين الطبيين حذرهم بشأن هذه النتائج، في انتظار معرفة ما إذا كان العلاج الناجح الذي توصل إليه الفريق يمكن تكراره في المزيد من المرضى.وأشار دكتور جاي سكيلر، أخصائي الغدد الصماء بجامعة ميامي، والمتخصص في مرض السكري من النوع الأول، إلى أنه يفضل أن يرى ما إذا كانت مريضة الاختبار البالغة من العمر 25 عاما تستمر في إنتاج الإنسولين لنفسها لمدة خمس سنوات على الأقل، قبل اعتبار حالتها "مشفية" حقا.وأشار خبراء الصحة أيضا إلى أن تقنية تصنيع عمليات زرع مخصصة باستخدام خلايا المتلقي نفسه يصعب حاليا توسيع نطاقها بشكل فعال من حيث التكلفة، ما يعني أن سعر علاج مرض السكري هذا قد يكون مرتفعا بشكل مذهل في البداية.